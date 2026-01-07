Adnan Kahveci kimdir? Adnan Kahveci kaç yaşında, neden öldü, öldürüldü mü?

Adnan Kahveci, Türkiye siyasetinde adından söz ettiren bir isim olarak tarihe geçti. Hedefleri, idealleri ve üstlendiği görevlerle dikkat çekerken, hayatı beklenmedik bir olayla sona erdi. Peki, Adnan Kahveci kimdi, hayatı nasıl şekillendi ve ölümünün ardında neler bulunuyor? O dönemin siyasi atmosferi ve yaşanan trajik kaza, yıllar sonra hâlâ merak uyandırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ADNAN KAHVECİ KİMDİR?

Adnan Kahveci, Türkiye'nin önde gelen siyasetçilerinden, mühendis ve akademisyen olarak tanınıyordu. Trabzon Köprübaşı doğumlu olan Kahveci, İstanbul Fen Fakültesi ve ABD'de Purdue Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği eğitimi aldı. Missouri Üniversitesi'nde doktora yapıp akademik kariyerine devam etti.

Türkiye'ye dönerek Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı ve İçişleri Bakanlığı'nda teknik danışman olarak görev aldı. 1983'te Anavatan Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve İstanbul milletvekili olarak 18. ve 19. dönem TBMM'de görev yaptı. Maliye ve Devlet Bakanı olarak ülke yönetiminde önemli görevler üstlendi. Ayrıca, Türkiye'deki Kürt Sorunu Raporlarından birini hazırlayan ve KDV hesaplayan akıllı mini yazar kasa geliştiren bir isimdir.

ADNAN KAHVECİ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Adnan Kahveci, 1949 doğumlu olup, 5 Şubat 1993'te hayatını kaybetti. Buna göre 43-44 yaşındaydı (ölüm tarihi doğum tarihine göre 43 yaşını bitirdiği yıl içinde).

ADNAN KAHVECİ NEDEN ÖLDÜ?

Adnan Kahveci, 5 Şubat 1993 tarihinde Bolu-Gerede yakınlarında yaşanan bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada eşi ve iki çocuğu da yaşamını yitirdi; hayatta kalan sadece 10 yaşındaki oğlu Cihan Kahveci oldu. Kazaya, yeni yapılan otoban yolunda ters yola girilmesi ve gerekli işaretlemenin yapılmaması etken olarak gösterilmiştir.

ADNAN KAHVECİ NERELİYDİ?

Adnan Kahveci, Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Beşköy beldesi Yılmazlar köyü doğumludur.

ADNAN KAHVECİ'NİN SİYASİ KARİYERİ

1977: İçişleri Bakanlığı Teknik Danışmanı olarak görev aldı.

12 Eylül sonrası: Turgut Özal'a Başbakan danışmanı oldu.

1983: Anavatan Partisi'nin kurucularından biri ve ilk Genel Başkan Yardımcısı.

1987: İstanbul'dan milletvekili seçildi (18. ve 19. dönem).

1987: DPT ve Hazineden sorumlu Devlet Bakanı oldu.

1988: Turgut Özal tarafından Maliye Bakanlığı'na atandı.

1990: Yıldırım Akbulut döneminde yeniden Maliye Bakanı olarak görev yaptı.