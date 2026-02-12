Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hem Sakarya'nın hem de Adapazarı'nın gelişiminde önemli rol oynayan deneyimli bir siyasetçi ve bürokrat olarak öne çıkıyor. Peki, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu kimdir, hangi partiden? Mutlu Işıksu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANI MUTLU IŞIKSU KİMDİR?

Mutlu Işıksu, Sakarya'nın önemli şehirlerinden biri olan Adapazarı'nın belediye başkanı olarak görev yapmaktadır. 1974 yılında Sakarya'da doğan Işıksu, eğitim hayatına memleketi Adapazarı'nda başlamış ve burada ilköğrenimini tamamlamıştır. Eğitim yolculuğu, 1993 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde başlamış ve 1997 yılında başarıyla mezun olmuştur.

İş hayatına erken yaşta adım atan Mutlu Işıksu, 1989 yılında TÜVASAŞ'ta çalışmaya başlamış ve üniversite eğitimi sırasında 1993-1997 yıllarında TCDD Alsancak Vagon Servis Şefliği'nde gece çalışıp gündüzleri eğitimine devam etmiştir. Mezuniyetinin ardından 1998-2014 yılları arasında tekrar TÜVASAŞ bünyesinde profesyonel kariyerine devam etmiştir.

Mutlu Işıksu, iş dünyasındaki deneyimlerini kamu görevleri ve siyasi çalışmalarla birleştirerek Adapazarı'nın kalkınmasına önemli katkılar sağlamıştır.

MUTLU IŞIKSU HANGİ PARTİDEN?

Mutlu Işıksu'nun siyasi kariyeri, Ak Parti'nin kuruluş yıllarına dayanmaktadır. AK Parti çatısı altında belde teşkilatlarında aktif olarak görev yapmaya başlamış ve partinin gelişimine katkı sağlamıştır.

Siyasi görevleri sırasıyla şöyle olmuştur:

2003-2008: Sakarya Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı

2008-2009: Adapazarı İlçe Başkan Yardımcılığı

2009-2011: Adapazarı İlçe Başkanlığı

2011-2014: Sakarya İl Başkan Yardımcılığı

2014 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda Basın Müşavirliği görevine atanan Işıksu, aynı dönemde Düzce İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı ve Sakarya İl Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Bu görevler, onun hem siyasi hem de idari anlamda deneyim kazanmasını sağlamıştır.

2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti adayı olarak Adapazarı Belediye Başkanı seçilmiştir.

MUTLU IŞIKSU KAÇ YAŞINDA?

1974 doğumlu olan Mutlu Işıksu, 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

MUTLU IŞIKSU NERELİ?

Mutlu Işıksu, Sakarya ilinin merkezi Adapazarı'nda dünyaya gelmiştir.