Adana okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Adana'da okul yok mu (ADANA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte Adana okullar tatil mi sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlık haline geldi. 12 Ocak Pazartesi Adana'da okul yok mu araştırması yapan veliler, Adana Valiliği kar tatili duyurusunu bekliyor. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlar sonrası ulaşımda aksama yaşanmaması adına valilikten gelecek olan tatil haberi büyük bir merakla izleniyor.

ADANA HAVA DURUMU

Adana: Akdeniz'de Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı

Güneyin en büyük merkezlerinden Adana, Ocak ayının ortasında Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisiyle yağışlı bir haftaya giriyor. Kent genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretse de, beklenen kuvvetli yağışların günlük yaşamı ve tarımsal faaliyetleri etkilemesi öngörülüyor.

12-13 Ocak: Sağanak Yağışlar Şehri Etkisi Altına Alıyor 12 Ocak Pazartesi günü Adana güne bulutlu ve nemli bir havayla başlayacak. Öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen sağanak yağışların, özellikle Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde yer yer su birikintilerine yol açabileceği uyarısı yapıldı. Gündüz sıcaklığı 14 derece, gece ise 8 derece civarında ölçülecek. 13 Ocak Salı günü yağışların şiddetini artırması ve beraberinde güney yönlerden sert rüzgarların esmesi bekleniyor. Çukurova genelinde tarımla uğraşan vatandaşların, kuvvetli yağışın drenaj kanalları üzerindeki etkisine karşı dikkatli olmaları önem arz ediyor.

14-15 Ocak: Hava Açıyor Ancak Serinlik Artıyor 14 Ocak Çarşamba günü yağışlı sistemin bölgeyi terk etmesiyle birlikte gökyüzü parçalı bulutlu bir hal alacak. Sıcaklıklar gündüz 13 derecede kalırken, gökyüzünün açılmasıyla birlikte gece sıcaklıkları 4 dereceye kadar gerileyecek. 15 Ocak Perşembe günü ise kış güneşinin kendisini hissettireceği açık bir hava bekleniyor. Nem oranının düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde Karataş ve Yumurtalık gibi sahil şeridinde hafif sis oluşumu görülebilir.

16 Ocak: Mevsim Normallerinde Bir Kış Günü Haftanın son günü olan 16 Ocak Cuma günü Adana'da az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Termometreler gündüz 15 dereceyi gösterirken, gece saatlerinde 5 derecelik bir serinlik yaşanacak. Hafta başında yaşanan yağışlı hava dalgası yerini sakin bir atmosfere bırakırken, iç kesimlerdeki yüksek rakımlı yaylalarda ise buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

ADANA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.