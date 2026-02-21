Adana elektrik kesintisi! 21-22-23 Şubat Adana'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 21-22-23 Şubat günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Adana'da elektrik kesintileri:

CEYHAN

23 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 7604 ve 7606 sokaklar ile Aydınlar ve Su Pompası mevkisinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında H. Ökkeş Bulut, İnönü, 167, 168 ve 170 sokaklar ile Ali Caf, Cevher Dudayev, Dündar Taşer, İlyas Taner, Kemal Katıtaş ve Yavuz Sultan Selim caddelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında 11002, 11003, 11008 ve 11009 sokaklar ile Mahalle Civarı Mevkii ve Soysalı bölgesinde planlı kesinti olacaktır.

23 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 612 sokak ile Burhanlıoğlu, Gün Sazak, H. Ökkeş Bulut, İnönü, M. Koca Durmuş, M. Mehmet Efendi, M. Şerif Yiğit, Öğretmen Abdulkadir Ünlü, Şehit Pilot Teğmen Kaya Köker ve İstasyon çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 582, 240, 241, 242, 256, 276 ve 585 sokaklar ile Emin Civelek, İbrahim Güler, İnönü, Akıncılar, Dumlupınar, Fevzi Çakmak, Oğuzhan, Tuğra, Kınık, Oktar Cirit, Yunus Emre, Yüreğir, Mustafa Aydar ve Payaslı Mehmet Efendi caddelerinde kesinti yapılacaktır.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 237, 238, 591, 592, 595 ve 600 sokaklar ile İbrahim Mete, İnönü, Oğuzhan, Timuçin, Arif Hikmet Özbilen, Atatürk, İbrahim Akkaya, Mustafa Aydar, Payaslı Mehmet Efendi, Pişiriciler, Sabitoğlu ve Süleyman Oğuz Cerit çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 10500, 10506, 10509, 10511, 10515, 10516 ve 10517 sokaklar ile Gümürdülü bölgesinde kesinti olacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 10506, 10510 ve 10522 sokaklar ile Gümürdülü bölgesinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

SEYHAN

22 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında 46231 ve 46237 sokaklarda şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde saat 07.00 ile 11.00 arasında çok sayıda cadde, sokak ve kırsal mahalleyi kapsayan geniş çaplı bir kesinti yapılacaktır. Bu kapsamda Karataş, Kazım Karabekir, Ataköy, Damlapınar, Çağşirli, Çakırören, Çavuşlu, Çimeli, Çukurkamis, Develören, Dolaplı, Gölkaya, Hacıhasan, Değirmen, Doğan, Donma, Fatih, Fatih Terim, Gazi, Hakkıbey, Hilal, Ilıkkânlı, İsmet İnönü Tuzla, Karalar, Karanfil, Kartal, Kemaliye Yeniyol, Kenan Evren, Kıbrıs, Mahmut Özen, Mareşal Fevzi Çakmak, Mehmet Akif, Mimar Sinan, Mustafa Kemal, Okul, Palmiye, Pınar, Piri Reis, Preveze, Suna, Sürmeli, Talip Ekici, Turgut Reis, Tuzla Yeni Yol, Ulubey, Yalçın Donma, Yeni Tuzla, Yıldız, Zambak, Yassıveren, Yemişli, Kiremitli, Hasırağacı, Helvacı, İnneplihüyüğü, İshacılı, Kapı, Karagöçer, Kırhasan, Kızıltahta, Meletmez, Oymaklı, Sarımsak, Sirkenli, Tabaklar, Tabur, Terliksiz, Topraklı, Tuzkuyusu, Bosna, Hıdırli, Kanal, Selahattin Eyyubi ve Kartal Höyüğü bölgeleri ile çok sayıda numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Onur, Şakirpaşa, Turhan Cemal Beriker ve Ova mahalleleri ile 42000, 43000 ve 44000'lü sokak numaralarını kapsayan geniş bir alanda kesinti yapılacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında 86094 sokak ile Okul Yolu ve Şehitlik çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.30 arasında 6001, 6002, 6006 ve 6008 sokaklarda kesinti olacaktır.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Kanal Boyu ve Şehitlik bölgeleri ile 98000 ve 99000'lı çok sayıda sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında Ahmet Cevdet Yağ Caddesi ile 13000 ve 14000'lü sokakların bir bölümünde kesinti yapılacaktır.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Ahmet Cevdet Yağ Caddesi ve 13100'lü sokakların bir kısmında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Yolgeçen ve Sınır çevresi ile 2000, 3000 ve 4000'li sokaklarda kesinti olacaktır.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Barış ve Demetevler mahalleleri ile 50000 ve 53000'lü sokakların bir bölümünde elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında 45000, 47000 ve 13000'lü sokakların çeşitli bölümlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Ayrıca Dağlıoğlu ve Obalar çevresindeki bazı sokaklar da kesintiden etkilenecektir.