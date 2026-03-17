Adana elektrik kesintisi! 17-18 Mart Adana'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Mart günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

Çukurova

17 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 77038, 77039, 77040, 77041 ve 77044 numaralı sokaklar ile Mavi ve Türkmenbaşı caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Turgut Özal Caddesi ve 84182 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ceyhan

17 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Camuzağılı, Akmasat, 11205, 11208, 11215, 11217, 11218, 11219 ve 11220 numaralı sokaklar ile Üçdut, Yeşilova 1, Yörükler 1 ve Çiftlik mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 10500, 10506, 10509, 10510, 10511, 10515, 10516, 10517, 10518, 10519, 10522 ve 10531 numaralı sokaklar ile Gümürdülü Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 10900, 10901, 10902, 10903, 10904, 10906, 10909, 10910, 10911 ve 10913 numaralı sokaklar ile Çukurova Arazi Mevkii Karalar Çiftliği ve Sarıbahçe bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kozan

17 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Elvan, Çelikler, Uygur ve Feza sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 15011, 15013, 15014, 15041, 15211, 15214, 15216, 15217, 15218, 15219 ve 15220 numaralı sokaklar ile Alev, Aydın, Ayhanlar, Balkız, Cezaevi, Çelik, Demirelli, Dikmen, Gökhürü, Gülpare, Hasret, Hulusi Kurtoğlu, Kaçankulp, Kamer, Prof. Dr. Yusuf Hallaçoğlu, Reyhan, Sehli·kzade Hasan Efendi, Sevdi, Sırça, Sis, Süt Köşkü, Toker, Vural ve Yardipler caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Seyhan

17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 29020 ve 29006 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4004 numaralı sokak ve Yolgeçen Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yüreğir

17 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çimento ve İncirlik caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Mart 2026 tarihinde saat 01.00 ile 05.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Dolaplı, İnneplihüyüğü, Kapı, Karagöçer, Meletmez, Sarımsak, Tabur, Adana Tuzla, Adana Uğurkaya tarafı, Hakkıbey, Mehmet Akif ve Yassıveren mahalleleri ile 5008, 5009, 5011, 5012, 5014, 5016, 5019, 5020, 5021, 5101, 5104, 5105, 5109, 5113 ve 5117 numaralı sokaklar, Tuzla Yolu, Beyaz Gelincik, Kanal, Selahattin Eyyubi, 161 2, 163 1, 5052, 5054, 5057, 5058, 5059, 5060, 5062, 5063, 4969 ve 4989 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mithat Özsan Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.