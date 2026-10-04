Adana deprem mi oldu, Adana deprem şiddeti kaç, 4 Ekim Pazar Adana depremde ölen var mı?

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Adana'da korkutan sarsıntı! 4 Ekim Pazar günü meydana gelen deprem, kentte ve çevre illerde kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar "Adana deprem mi oldu, deprem şiddeti kaç?" sorularına yanıt ararken, depremde can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı da merak konusu oldu. 4 Ekim Pazar Adana depreminde ölen var mı, Afad'dan açıklama geldi mi? Haberimizin devamında tüm gelişmeleri bulabilirsiniz.

ADANA'DA ART ARDA İKİ DEPREM! SAİMBEYLİ'DE 4,8 VE 4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Adana'nın Saimbeyli ilçesi, 4 Ekim Pazar günü 17 dakika arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Önce 4,8, ardından 4,9 büyüklüğünde kaydedilen sarsıntılar, Adana'nın yanı sıra çevre illerde de hissedilerek vatandaşlar arasında paniğe yol açtı.

Adana deprem mi oldu, Adana deprem şiddeti kaç, depremde ölen ya da yaralanan var mı soruları, Pazar öğleden sonra yaşanan sarsıntıların ardından gündemin ilk sırasına yerleşti. Saimbeyli merkezli ilk deprem saat 14.19'da meydana gelirken, bölge henüz bu sarsıntının etkisinden kurtulamadan 17 dakika sonra 4,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi.

İLK DEPREM SAAT 14.19'DA KAYDEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) verilerine göre ilk deprem, 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 14.19.23'te gerçekleşti. 4,8 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olarak belirlendi.

DERİNLİK 7,99 KİLOMETRE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Afad'ın paylaştığı bilgilere göre ilk deprem, yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntının koordinatları ise 37.74867 kuzey enlemi ve 36.091 doğu boylamı olarak kayıtlara geçti. Yerin yakın derinliğinde oluşan deprem, geniş bir alanda hissedildi.

17 DAKİKA SONRA 4,9'LUK İKİNCİ SARSINTI

İlk depremin ardından bölgede tedirginlik sürerken, aynı bölgede 17 dakika sonra 4,9 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi. Kısa süre içinde art arda yaşanan iki sarsıntı, özellikle Saimbeyli ve çevresindeki yerleşim yerlerinde vatandaşların endişelenmesine neden oldu.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Saimbeyli merkezli depremlerin yalnızca Adana'da değil, çevre illerde de hissedildiği bildirildi. Sarsıntıları hisseden pek çok vatandaş kısa süreli panik yaşarken, depremin merkez üssünü ve büyüklüğünü öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerini takip etmeye başladı.

ADANA DEPREMİNDE ÖLEN VAR MI?

AFAD'dan ilk deprem sonrasında yapılan açıklamada, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi. Açıklamada, "Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 14:19'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AFAD ekiplerinin bölgede saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları ve yalnızca resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.