A.B.İ. 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı, A.B.İ. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
"Ekranların yeni fenomeni olmaya aday A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), heyecan dolu serüvenine ATV ekranlarında merhaba dedi. Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu’nu aynı projede buluşturan yapım, iddialı senaryosuyla daha ilk bölümden sosyal medya trendlerine girmeyi başardı. Hancıoğlu ailesinin gizemli dünyasına adım atan izleyiciler, büyük bir merakla şimdiden A.B.İ. 23. bölüm fragmanı için geri sayıma geçti. Peki, yeni bölüme dair ilk ipuçları geldi mi?"
"ATV’nin bu sezona damga vuran dev bütçeli projesi A.B.İ., izleyiciyi ekran başına kilitleyen sahneleriyle yayın hayatına devam ediyor. Usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun 'Doğan', genç yıldız Afra Saraçoğlu’nun ise 'Çağla' rolüyle sergilediği performans, izleyiciden tam not aldı. İlk bölümün hemen ardından dizinin tutkunları, 'A.B.İ. gelecek hafta neler olacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Merakla beklenen A.B.İ. 23. bölüm fragmanı izle videoları ve son gelişmelere dair tüm detaylar netleşiyor."
A.B.İ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.
A.B.İ DİZİSİ 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?,
A.B.İ dizisi 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
A.B.İ DİZİSİ KONUSU NE?
A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor. Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.
A.B.İ 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Saruhan'ın evlilik teklifini kabul eden Leyla'nın bu kararının ardında başka bir neden olduğundan emin olan Doğan, gerçeği öğrenmek için harekete geçer. Leyla ise Saruhan'ın yanında kalabilmek için ödediği bedeller ağırlaşırken Doğan'a karşı hislerini gizlemekte zorlanır. Saruhan, limanda kendisine karşı yapılan beklenmedik hamlenin ardından düşmanının peşine düşerken önemli bir sevkiyatın hazırlıklarına başlar. Saruhan'ın gerçek yüzünü görmeye başlayan Sinan ise ailesinin kaybettiklerini geri almak için mücadele etmeye kararlıdır. Doğan'ın "Murat" kimliğiyle Rüya'ya yaklaşması Leyla'nın kıskançlığını körüklerken, Doğan bir yandan Leyla'yı Saruhan'a bağlayan sırrın peşine düşer, diğer yandan Saruhan'ın büyük sevkiyatını bozmak için tehlikeli bir oyun kurar.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Limanda karşılaştığı meydan okuma Saruhan'ın öfkesini büyütürken, gizemli düşmanını ortaya çıkarmak için tehlikeli bir plan devreye girer. Adnan'la yapacağı kritik sevkiyatı bir tuzağa dönüştüren Saruhan, karşısındaki adamın bu kez elinden kaçamayacağından emindir. Ancak Doğan'ın da Saruhan'ın
hamlesine karşı hazırladığı sürprizler vardır.Doğan, Leyla'nın Saruhan'la evlenme kararının ardında başka bir neden olduğuna inanır ve gerçeğin peşini bırakmaz. Murat kimliğiyle Rüya'ya yaklaşması, Leyla'nın geçmişine dair önemli bir çelişkiyi ortaya çıkarır.
Doğan'ın şüpheleri giderek güçlenirken, Saruhan'ın Leyla'nın parmağına yüzük taktığı gece ikili bir kez daha karşı karşıya gelir. Doğan gerçeği öğrenmeye yaklaşırken Leyla'nın asıl amacı bambaşkadır: Doğan'ı yaklaşan sevkiyattan ve Saruhan'ın dünyasından mümkün olduğunca uzak tutmak.
Ferman'ın kendisine kurduğu tuzağın hesabını sormak isteyen Sinan, Saruhan'ın karşısına dikilir. Hancıoğullarının kaybettiklerini geri almaya kararlı olan Sinan'ın Saruhan'ın işlerinin peşine düşmesi, hiç beklemediği bir kapıyı aralarken Melek de ailesiyle arasındaki mesafeyi ilk kez azaltacak bir adım atar.
Saruhan'ın sevkiyat için hazırladığı ölümcül oyun harekete geçtiğinde Leyla, Doğan'ı korumak için kurduğu planın yeterli olmadığını fark eder. Bir tarafta Saruhan'ın tuzağı, diğer tarafta Doğan'ın karşı hamlesi işlerken kim kimi avlayacak sorusu giderek büyür. Doğan ve Saruhan arasındaki savaş bambaşka bir boyuta taşınırken, Adnan'ın kendisini güvenceye almak için yaptığı gizli hazırlık Leyla ile Rüya'yı hiç beklemedikleri bir tehlikenin içine çeker.
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