Ağladığını sanıp yanına koştu... Ünlü oyuncu telefon ekranını görünce neye uğradığını şaşırdı!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hollywood’un en mütevazı ve yardımsever isimlerinden biri olarak tanınan dünyaca ünlü aktör Tom Cruise, sosyal medyada viral olan yeni bir görüntüyle bu itibarını bir kez daha pekiştirdi.

64 yaşındaki süper starın, son derece üzgün olduğunu düşündüğü bir kadının yanına giderek durumunu kontrol ettiği, ancak kadının yalnızca telefonunda olumsuz haberleri okuduğunu (doomscrolling) fark ettiği anlar büyük ilgi gördü.

Söz konusu görüntüler, Klementina isimli bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşıldı. İş yerindeki mola odasına ait güvenlik kamerası kayıtlarını yayınlayan genç kadının, sırtı açık kapıya dönük şekilde oturduğu görüldü.

Videonun tam olarak nerede çekildiği belirtilmezken, odanın önünden geçen Tom Cruise’un içeriye göz attığı anlar kameraya yansıdı.

Klementina’nın sandalyede öne doğru eğilmiş halsiz duruşunu gören yardımsever aktör, genç kadının moralsiz ve üzgün olduğunu varsayarak onu teselli etmek için harekete geçti.

Cruise’un kadının yanına çökerek onunla konuştuğu, Klementina’nın ise kendisiyle ilgilenen kişinin dünyaca ünlü aktör olduğunu sonradan fark ettiği görüldü.

Şaşkınlığını gizleyemeyen genç kadının iyi olduğunu belirtmesi üzerine ikili yumruk tokuşturdu ve Cruise odadan ayrıldı.

Yaşadığı o özel anları TikTok hesabından paylaşan heyecanlı çalışan, videonun üzerine “İş yerinde olumsuz haberler arasında kaybolmuşken Tom Cruise’un gününüzü güzelleştirdiği o an!” notunu düştü.

Genç kadın, Cruise’un kendisini perişan halde sandığı için durumunun iyi olup olmadığını kontrol etmek istediğini açıkladı.

Kendisiyle ilgilenen kişinin Top Gun yıldızı olduğunu gördüğünde şaşkınlıktan konuşmakta güçlük çektiğini belirten Klementina, aktör daha sonra yeniden oradan geçerken birlikte fotoğraf çektirmeyi başardığını ekledi.

Tom Cruise’un yeni filmi Digger’ın tanıtım turunda olması nedeniyle bazı çevreler bu olayın bir halkla ilişkiler (PR) çalışması olduğunu iddia etti.

Ancak, ünlü aktörün geçmişte de sık sık yaptığı karşılıksız iyiliklerle tanınması sebebiyle, eski rol arkadaşları ve hayranları sosyal medyada Cruise’a destek vererek iddiaları yalanladı.