A.B.İ. 14. bölüm tek parça HD CANLI izleme linki var mı ATV?

A.B.İ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ağır yaralanan Doğan'ın yalıda gözlerini açmasıyla başlayan bölümde, aile içindeki dengeler geri dönülmez şekilde sarsılır. Melek'in Yılmaz'la evlenmeye zorlanmasının ardındaki sırlar yavaş yavaş açığa çıkarken, Doğan kardeşinin büyük bir yük taşıdığını fark eder ve onu korumak adına kendi hayatını feda etmeye hazır bir noktaya gelir. Bu sırada Genco, Tahir'in emriyle ölümle burun buruna gelirken, Çağla iki ateş arasında kalıp hem Doğan'ı hem Genco'yu kurtarmaya çalışır. Tahir'in baskısıyla gerçekleşen nikâh, Melek için bir teslimiyet değil, abisini kurtarmak adına verdiği bir bedeldir. Adliyede Doğan suçu üstlenmeye hazırlanırken, son anda Tahir'in ifadesini değiştirmesi dengeleri altüst eder ve Doğan özgürlüğüne kavuşur. Ancak bu kararın ardındaki gerçek niyet ve Melek'in taşıdığı suçun ağırlığı, aile içindeki çatışmayı daha da derinleştirerek yeni bir hesaplaşmanın kapısını aralar.

A.B.İ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.

A.B.İ DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

A.B.İ dizisini ATV ekranlarından izleyebilirsiniz.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğan, Şimşek'in verdiği 24 saatlik ölüm tehdidiyle ailesini korumak için zamana karşı amansız bir mücadeleye girişir. Kimin hedefte olduğu belirsizken, aile üyeleri birer birer tehlikenin içine çekilir. Bu sırada Melek, aşkı uğruna çıktığı yolda büyük bir tuzağın ortasında kaldığını fark eder ve hayatta kalmak için zor bir eşikte durur. Öte yandan Doğan'ın babasıyla kurduğu yeni bağ, Çağla'yla ilişkisini geri dönülmez bir kopuşa sürükler. Aşk, öfke ve hayal kırıklığı iç içe geçerken, iki taraf da kendi yalnızlığıyla yüzleşir. Aile içindeki sırlar açığa çıkıp dengeler altüst olurken geri sayım başlar; 24 saatin sonunda Hancıoğlu ailesinden birinin ölmesi tehdidi, herkesi geri dönülmez bir felaketin içine sürükleyecektir.

A.B.İ DİZİSİ KONUSU NE?

A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor. Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.