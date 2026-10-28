ABD seçimleri ne zaman 2026? ABD ara seçimleri hangi gün, kaç sandalye için oy kullanılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2026 ABD ara seçimleri, 3 Kasım 2026 Salı günü yapılacak. Seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı ile 100 sandalyeli Senato’nun 35 koltuğu için oy kullanılacak. Bunun yanı sıra pek çok eyalette vali seçimleri ve yerel referandumlar da gerçekleştirilecek. İşte 2026 ABD ara seçimlerine dair merak edilenler.

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN 2026?

ABD Federal Seçim Komisyonu’nun takvimine göre 2026 ara seçimleri, 3 Kasım 2026 Salı günü yapılacak. ABD’de federal seçimler, geleneksel olarak kasım ayının ilk pazartesisini takip eden salı günü düzenleniyor.

ARA SEÇİM NEDİR?

ABD’de başkanlık seçimleri dört yılda bir yapılırken, Kongre seçimleri iki yılda bir gerçekleştiriliyor. Başkanlık döneminin ortasına denk gelen Kongre seçimleri “ara seçim” olarak adlandırılıyor. Ara seçimlerde başkan seçilmiyor; ancak Kongre’nin yapısı yeniden belirleniyor. Bu nedenle ara seçimler, başkanın kalan görev süresinde politikalarını ne ölçüde hayata geçirebileceğini doğrudan etkiliyor.

KAÇ SANDALYE İÇİN OY KULLANILACAK?

Temsilciler Meclisi üyelerinin görev süresi iki yıl olduğu için 435 sandalyenin tamamı seçime gidecek. Senatörler ise altı yıllığına seçiliyor ve Senato’nun yaklaşık üçte biri her iki yılda bir yenileniyor. Bu yıl Senato’da 33 olağan ve 2 özel seçimle birlikte toplam 35 koltuk için oy kullanılacak. Ayrıca pek çok eyalette vali seçimleri yapılacak.

KONGREDE ŞU AN DURUM NE?

Mevcut Kongre’de iki kanatta da çoğunluk Cumhuriyetçilerde bulunuyor. Senato’da Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların 45 sandalyesi ve 2 bağımsız senatör bulunuyor. Temsilciler Meclisi’nde de Cumhuriyetçiler dar bir çoğunluğa sahip. Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk için 218, Senato’da ise 51 sandalye gerekiyor.

ANKETLER NE DİYOR?

Seçim anketlerini derleyen Real Clear Politics’in ekim ayı başındaki projeksiyonlarına göre Demokratlar, özellikle Temsilciler Meclisi’nde avantajlı konumda görünüyor. Projeksiyonlarda Demokratların Temsilciler Meclisi’nde mevcut sandalye sayılarına kıyasla net 23, Senato’da ise net 4 sandalye kazanabileceği öngörülüyor. Senato’da 9 sandalye ise başa baş yarış olarak sınıflandırılıyor. Analistler, ara seçimlerde başkanın partisinin tarihsel olarak sandalye kaybettiğine dikkat çekiyor. Ancak anketlerin kesin sonuç olmadığını ve yarışın birçok eyalette çekişmeli geçtiğini hatırlatmak gerekiyor.

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD’de sandıklar eyaletlere göre farklı saatlerde kapanıyor. Doğu yakasındaki ilk sandıkların kapanmasıyla birlikte ilk sonuçların Türkiye saatiyle 4 Kasım Çarşamba sabaha karşı gelmeye başlaması bekleniyor. Temsilciler Meclisi ve Senato’daki genel tablonun 4 Kasım gün içinde netleşmesi öngörülürken, çekişmeli yarışlarda ve posta oylarının yoğun olduğu eyaletlerde kesin sonuçların açıklanması birkaç gün sürebilir.

ARA SEÇİMLER NEDEN ÖNEMLİ?

Ara seçimlerin sonuçları, Kongre’deki güç dengesini belirleyerek Başkan Trump’ın yasa tekliflerinin ve bütçe politikalarının geleceğini doğrudan etkileyecek. Kongre’nin iki kanadından birinin muhalefete geçmesi, başkanın politikalarını hayata geçirmesini zorlaştırabilir. Seçim sonuçlarının dolar, tahvil ve borsa piyasalarında da dalgalanmaya yol açması bekleniyor.