Arnavutköy'de ters yönde ilerlediği iddia edilen araç çocuğa çarptı, çocuk yaralandı

Arnavutköy'de ters yönde ilerlediği iddia edilen araç çocuğa çarptı, çocuk yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy'de ters yönde ilerlediği iddia edilen hafif ticari araç, yaya geçidinden geçmeye çalışan kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk hafif yaralanırken, kaza anı bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
ARNAVUTKÖY'de hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Çocuğun hafif şekilde yaralandığı kaza başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 15.15 sıralarında Arnavutköy'de meydana geldi. Caddede ters yönde ilerlediği iddia edilen hafif ticari araç, sola döndüğü sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kız çocuğunun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza anı ise bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı