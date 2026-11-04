ABD seçim sonuçları SON DAKİKA! Amerika seçim sonuçlarını kim kazandı? Amerika seçimleri ne oldu?

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ABD'de Kongre üyelerinin belirlendiği 2026 ara seçimlerinde oy sayım süreci devam ediyor. Başkan Donald Trump'ın siyasi geleceği ve Kongredeki çoğunluk dengelerini yakından ilgilendiren seçimlerde ilk sonuçlar açıklanmaya başladı. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki yarışta Temsilciler Meclisi ve Senatonun yeni dağılımı merak konusu oldu. ABD medyasında yayımlanan projeksiyonlarda Demokratların Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmesi beklenirken, Senatodaki yarış da yakından takip ediliyor. Peki, ABD seçimlerini kim kazandı, Amerika seçimlerinde son durum ne?

ABD SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI?

ABD'de 2026 ara seçimlerinde sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte ilk sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. Kongrenin iki kanadı olan Senato ve Temsilciler Meclisindeki sandalye dağılımı, seçimlerin en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

New York ve Iowa'nın da aralarında bulunduğu 10 eyalette daha oy verme işleminin sona ermesiyle sandıkların kapandığı eyaletlerin sayısı 30'a ulaştı. Ülkenin diğer bölgelerinde ise oy verme işlemleri eyaletlerin yerel saatlerine göre devam etti. Alaska'daki son sandıkların yerel saatle 01.00'de, Türkiye saatiyle 09.00'da kapanması bekleniyor.

SENATODA VE TEMSİLCİLER MECLİSİNDE SEÇİM SONUÇLARI NASIL?

Seçim gecesinde açıklanan ilk verilere göre Senatoda Demokratlar 53, Cumhuriyetçiler 41 sandalyeye ulaştı. Temsilciler Meclisinde ise Demokratların kazandığı sandalye sayısı 219, Cumhuriyetçilerin sandalye sayısı 123 olarak kaydedildi.

ABD medyasının seçim projeksiyonlarında Temsilciler Meclisindeki sandalye dağılımına ilişkin farklı bir tablo da paylaşıldı. Bu tahminlere göre Demokratların 244, Cumhuriyetçilerin ise 191 sandalye elde etmesi bekleniyor.

Seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisindeki çoğunluğunu kaybetme ihtimali gündeme gelirken, Demokratların Senatonun kontrolünü yeniden ele geçirme hedefi de dikkat çekti.

Demokrat Roy Cooper, Kuzey Carolina'da Cumhuriyetçilerin elinde bulunan Senato koltuğunu kazanarak partisinin sandalye sayısını artırdı. Virginia'da Demokrat Senatör Mark Warner yeniden seçildi. Florida'da Demokrat Debbie Wasserman Schultz da Temsilciler Meclisindeki koltuğunu korudu.

Wyoming, West Virginia, Kentucky ve Florida'da Cumhuriyetçi adaylar seçimi kazanırken Colorado ve New Mexico'da Demokrat adaylar galip geldi. Demokratlar ayrıca Georgia, Virginia, Massachusetts, Rhode Island, Delaware, New Jersey, Illinois, North Carolina ve New Hampshire'da da sandalye elde etti.

59 MİLYONDAN FAZLA AMERİKALI ERKEN OY KULLANDI

2026 ABD ara seçimlerinde erken oy kullanma verileri de dikkat çekti. Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı tarafından paylaşılan verilere göre 59 milyondan fazla Amerikalı, seçim gününden önce oyunu kullandı.

Seçim merkezlerinde yoğunluk yaşanırken seçmenlerin tercihlerini etkileyen başlıca konular arasında ekonomi, hayat pahalılığı, göçmenlik politikaları, İran savaşı ve Trump yönetiminin uygulamaları yer aldı.

İlk sandık çıkış anketlerinde de ekonomi ve Amerikan demokrasisinin geleceği, seçmenlerin öncelikli gündem maddeleri arasında gösterildi.

HAKEEM JEFFRIES VE ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ YENİDEN SEÇİLDİ

Temsilciler Meclisindeki seçimlerde Demokrat Parti'nin önde gelen isimleri de yarıştıkları bölgelerde koltuklarını korudu. Partinin Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez yeniden seçilen isimler arasında yer aldı.

Michigan eyaletinin 13. bölgesini temsil eden Filistin asıllı Demokrat Kongre üyesi Rashida Tlaib de Cumhuriyetçi rakibi James D. Hooper'ı geride bıraktı. Tlaib, 2019 yılından bu yana Temsilciler Meclisinde görev yapıyor.

ABD Temsilciler Meclisi toplam 435 sandalyeden oluşuyor. Bir partinin mecliste çoğunluğu sağlayabilmesi için en az 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor.

TRUMP YENİLGİYİ KABUL ETTİ Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin yaşadığı kayıpların ardından yaptığı açıklamada, kendisinin seçim pusulasında bulunmamasına dikkat çekti.

Truth Social hesabından değerlendirmelerde bulunan Trump, kendisinin de aday olması halinde Cumhuriyetçilerin çok daha yüksek bir oy oranıyla kazanacağını savundu. Trump, "Ben pusulada olsaydım büyük farkla kazanırdık" ifadelerini kullandı.

ABD basınından Axios'un aktardığına göre Trump, Demokratların seçimlerde önemli kazanımlar elde etmeye başladığı saatlerde de benzer bir değerlendirme yaptı. Seçim öncesinde düzenlediği mitinglerde Cumhuriyetçi seçmenlere seslenen Trump, kendisi de adaymış gibi sandığa gitmeleri çağrısında bulunmuştu.

TRUMP: KESİNLİKLE SEÇİM SONUÇLARINI KABUL ETMEYE HAZIRIM

Seçim sonuçlarını tanıyıp tanımayacağına ilişkin tartışmaların ardından Trump, New York Times'a açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı, sonuçları kabul edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Kesinlikle seçim sonuçlarını kabul etmeye hazırım" yanıtını verdi.

Demokratların Kongrede sandalye sayılarını artırdığı seçim sürecinde Trump'ın bu açıklaması da gündeme geldi. Özellikle Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisindeki çoğunluğunu kaybetme ihtimali, Beyaz Saray ile Kongre arasındaki siyasi ilişkilerin nasıl ilerleyeceği sorusunu beraberinde getirdi.

TRUMP DEMOKRATLARLA ÇALIŞMAYA YEŞİL IŞIK YAKTI

Trump, ara seçimlerin ardından Demokratlarla birlikte çalışma ihtimaline ilişkin de mesaj verdi. Siyasi rakipleriyle uzlaşmaya açık olduğunu belirten ABD Başkanı, Demokratlarla çalışma konusunda hazır olduğu yönünde açıklama yaptı.

ABD'NİN İLK SİYAHİ KADIN VALİSİ KEISHA LANCE BOTTOMS OLDU

2026 ara seçimleri kapsamında Kongre üyelerinin yanı sıra bazı eyaletlerde valilik seçimleri de gerçekleştirildi.

Demokrat Parti adayı Keisha Lance Bottoms, Georgia'daki valilik yarışını kazanarak ABD tarihinin ilk siyahi kadın valisi oldu. Bottoms'ın zaferi, ara seçimlerde öne çıkan sonuçlar arasında yer aldı.

DEMOKRATLAR TEMSİLCİLER MECLİSİNDE ÇOĞUNLUĞU ELDE EDEBİLECEK Mİ?

2024 başkanlık seçimlerinin ardından Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisindeki çoğunluklarını korumuştu. Ancak sonraki süreçte yaşanan istifalar ve boşalan koltuklar, iki parti arasındaki sandalye farkının azalmasına neden oldu.

1 Kasım itibarıyla Temsilciler Meclisinde 218 Cumhuriyetçi, 214 Demokrat ve bir bağımsız üye bulunuyordu. İki sandalye ise boş durumdaydı.

Toplam 435 üyeden oluşan Temsilciler Meclisinde çoğunluk için 218 sandalye yeterli oluyor. Bu nedenle Demokratların mevcut sandalye sayılarını artırarak en az 218 üyeye ulaşması, meclisin kontrolünü değiştirebilecek gelişme olarak değerlendiriliyor.

Temsilciler Meclisindeki çoğunluk; Meclis Başkanının seçilmesi, yasama gündeminin belirlenmesi, bütçe görüşmeleri ve komitelerin yönetilmesi açısından önem taşıyor.

Demokratların çoğunluğu elde etmesi halinde Trump yönetiminin politikalarına yönelik Kongre denetiminin artması ve azil süreci dahil çeşitli siyasi başlıkların gündeme gelmesi mümkün olabilecek.

SENATODA KAFA KAFAYA YARIŞ: ÇOĞUNLUK İÇİN KAÇ SANDALYE GEREKİYOR?

Seçimlerden önce Cumhuriyetçiler, 100 üyeli Senatoda 53 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulunduruyordu. Demokratlar ise kendileriyle birlikte hareket eden iki bağımsız senatörle toplam 47 sandalyeye sahipti.

Bu dağılıma göre Demokratların Senatoda çoğunluğu elde edebilmesi için Cumhuriyetçilerin elindeki en az dört sandalyeyi kazanması gerekiyordu.

Senato seçimlerinde Georgia, Michigan, Maine, Alaska, Kuzey Carolina, Ohio ve Iowa gibi eyaletlerdeki yarışlar yakından izlendi.

Demokratlar, 2024 başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın kazandığı Georgia ve Michigan'daki sandalyelerini korumayı hedeflerken Cumhuriyetçiler, Demokrat başkan adayı Kamala Harris'in kazandığı Maine'deki sandalyelerini muhafaza etmeye çalıştı.

ABD'DE OY VERME İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

ABD'de federal seçimler ülke genelinde yapılsa da oy verme ve oy sayım süreçleri büyük ölçüde eyalet yönetimlerinin sorumluluğunda yürütülüyor.

Seçmenler, yaşadıkları eyaletin seçim kurallarına göre sandık başında, erken oy kullanarak veya posta yoluyla tercihlerini bildirebiliyor. Bazı eyaletlerde posta yoluyla oy pusulaları seçmenlere otomatik gönderilirken, bazı bölgelerde bu yöntemden yararlanmak isteyenlerin önceden başvuru yapması gerekiyor.

Kimlik gösterme zorunluluğu, seçmen kayıt tarihleri ve posta yoluyla kullanılan oyların kabul edilmesine ilişkin uygulamalar da eyaletten eyalete farklılık gösteriyor.

Özellikle posta yoluyla oy kullanma ve seçmen kimliğine ilişkin düzenlemeler, Trump'ın seçim sistemi hakkındaki açıklamalarıyla birlikte ABD kamuoyunda tartışılan konular arasında bulunuyor.

ABD SEÇİMLERİNDE KESİN SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD'de eyaletlerin farklı saat dilimlerinde bulunması ve sandıkların farklı zamanlarda kapanması nedeniyle seçim sonuçları aynı anda açıklanmıyor. Oy sayımı, doğu eyaletlerinden batıya doğru ilerleyen süreçte devam ediyor.

Özellikle adaylar arasındaki oy farkının düşük olduğu bölgelerde posta yoluyla kullanılan oyların sayılması ve itiraz süreçleri sonuçların kesinleşmesini geciktirebiliyor. Bu nedenle bazı seçim bölgelerinde kazananın belirlenmesi birkaç gün sürebiliyor.

Seçim öncesinde yayımlanan verilerde, ABD'nin 47 eyaleti ve başkent Washington'da 43 milyondan fazla seçmenin erken oy kullandığı veya posta yoluyla oy gönderdiği belirtilmişti. Söz konusu rakamın 2022 ara seçimlerinin aynı dönemine göre yaklaşık 10 milyon daha fazla olduğu ifade edilmişti.