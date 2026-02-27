ABD İran SON DAKİKA! ABD İran 3. tur görüşmelerinde neler konuşuldu?

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Cenevre'de yürütülen ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmelerde önemli bir ilerleme sağlandığını açıkladı. Üçüncü tur görüşmelerde kaydedilen bu gelişmeler, olası bir savaşın önüne geçebilecek bir anlaşmanın temelleri olarak yorumlanıyor. Ancak, taraflar arasında bazı temel konularda farklılıklar sürüyor ve nihai anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hâlen belirsizliğini koruyor. Peki, ABD İran 3. tur görüşmelerinde neler konuşuldu? ABD İran görüşmesine dair son dakika gelişmeleri haberimizde.

ABD İRAN 3. TUR GÖRÜŞMELERİNDE NELER KONUŞULDU?

Üçüncü tur görüşmelere İran tarafına başkanlık eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de katıldı ve son turda "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini doğruladı. Arakçi, bazı konularda anlaşmaya varıldığını belirtirken, farklılıkların sürdüğü başlıkların da varlığını vurguladı.

Görüşmelerin Ana Başlıkları

Uranyum zenginleştirme: İran, nükleer enerji hakkını savunarak zenginleştirilmiş uranyum stoğunun 400 kg'ın üzerine çıkmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Nükleer enerji kullanımı: Tahran, müzakerelerde nükleer enerji hakkını ısrarla korumakta ve bu konuda taviz vermeyeceğini açıkladı.

Anlaşma şartları: Taraflar, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurma ve mevcut zenginleştirilmiş uranyum stoğunu ülke dışına taşıma taleplerinde anlaşmazlık yaşıyor.

Gelecek Planları

İran tarafı, bir haftadan kısa süre içinde yeni bir müzakerenin olabileceğini duyurdu. Bu durum, hem diplomatik trafiğin devam edeceğini hem de nihai anlaşmanın yakın gelecekte netleşebileceğini gösteriyor.

ABD İRAN SON DAKİKA!

Cenevre'deki görüşmelerde sağlanan ilerleme, taraflar arasında barışçıl bir çözüm için umut ışığı olarak değerlendiriliyor. Ancak olası bir savaşın önüne geçebilecek bir anlaşmanın yapılıp yapılamayacağı hâlen kesinleşmiş değil.

ABD ve İran arasında bazı temel konularda farklılıklar devam ediyor.

Anlaşmanın içeriği, uranyum zenginleştirme ve nükleer enerji hakları üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Uluslararası gözlemciler, yeni tur görüşmelerin sonuçlarını merakla bekliyor.