ABD enflasyon verisi açıklandı SON DAKİKA! TÜFE ABD enflasyon verisi ne oldu?

ABD enflasyon verisi ne oldu? ABD'de piyasaların yakından takip ettiği temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Tüketici fiyatları temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 3,4 seviyesine geriledi. Piyasa beklentileri ise yıllık enflasyonun yüzde 3,8'e çıkacağı, tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,1 düşeceği yönündeydi.

ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI SON DAKİKA!

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) açıkladığı temmuz ayı verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mevsimsellikten arındırılmış bazda aylık yüzde 0,1 arttı.

Gıda ve enerji fiyatlarının hesaplama dışında tutulduğu çekirdek TÜFE ise temmuz ayında aylık yüzde 0,2 yükseldi. Yıllık bazda tüketici enflasyonu yüzde 3,4 olarak gerçekleşirken, çekirdek enflasyon yüzde 2,5 seviyesinde kaydedildi.

Açıklanan veriler, Dow Jones tarafından derlenen piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Temmuz ayında tüketici fiyatlarındaki aylık artışın sınırlı kalması, yılın başında enerji fiyatlarının etkisiyle görülen enflasyonist baskının hafiflemeye başladığına işaret etti.

TEMMUZ AYINDA TÜFE VE ÇEKİRDEK ENFLASYON

Temmuz ayı verilerinde manşet enflasyonun aylık bazda yüzde 0,1 artması dikkat çekti. Çekirdek TÜFE ise aynı dönemde yüzde 0,2 yükseldi.

Yıllık enflasyon yüzde 3,4 olurken, çekirdek enflasyon yüzde 2,5 olarak kaydedildi. Böylece tüketici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşti.

ABD ENFLASYON VERİSİ NE OLDU?

ABD'de temmuz ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,1 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 3,4 seviyesine geriledi.

Çekirdek TÜFE temmuz ayında aylık yüzde 0,2 artarken, yıllık çekirdek enflasyon yüzde 2,5 oldu. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 3,8'e yükselmesi ve tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,1 gerilemesi yönündeydi.

Açıklanan rakamlar Dow Jones tarafından derlenen piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Verilerde aylık fiyat artışının sınırlı kalması, temmuz ayında tüketici fiyatlarındaki yükselişin önceki döneme kıyasla daha ılımlı seyrettiğini gösterdi.

ENERJİ FİYATLARININ ETKİSİ HAFİFLEDİ

Temmuz ayı enflasyon verileri, yılın başlarında özellikle enerji fiyatlarının etkisiyle görülen enflasyonist baskının hafiflemeye başladığına işaret etti.

Haziran ve temmuz aylarında aylık fiyat artışlarının ılımlı seyretmesi, tüketici fiyatlarındaki yükselişin ivme kaybettiğini ortaya koydu.

FED'İN FAİZ KARARI İÇİN YENİ SİNYAL

Enflasyon Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte haziran ve temmuz aylarında aylık fiyat artışlarının ılımlı seyretmesi dikkat çekti.

Açıklanan veriler, yılın başlarında özellikle enerji fiyatlarının etkisiyle hızlanan enflasyonun ivme kaybetmeye başladığına işaret etti. Bu durum, Fed'in yakın dönemde faiz artırımına gitmesine yönelik baskının azalabileceğine yönelik değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

Temmuz ayı verilerinde yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 3,4, çekirdek enflasyonun ise yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşmesi, ABD'deki fiyat artışlarının seyrinin yakından takip edilmeye devam edilmesine neden oldu.