A.B.İ. 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

"ATV'nin bu sezona damga vuran dev bütçeli projesi A.B.İ., izleyiciyi ekran başına kilitleyen sahneleriyle yayın hayatına devam ediyor. Usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Doğan', genç yıldız Afra Saraçoğlu'nun ise 'Çağla' rolüyle sergilediği performans, izleyiciden tam not aldı. İlk bölümün hemen ardından dizinin tutkunları, 'A.B.İ. gelecek hafta neler olacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Merakla beklenen A.B.İ. 5. bölüm fragmanı izle videoları ve son gelişmelere dair tüm detaylar netleşiyor."

A.B.İ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.

A.B.İ DİZİSİ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?,

A.B.İ dizisi 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

A.B.İ DİZİSİ KONUSU NE?

A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor. Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.

A.B.İ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hancıoğlu ailesi, Tahir'in başına gelenlerle sarsılırken Melek'in cinayet suçlamasıyla tutuklanması aileyi derinden yaralar. Kaçırıldığını ve masum olduğunu haykıran Melek, sahte pasaportun ortaya çıkmasıyla cezaevine gönderilirken Doğan, kardeşini demir parmaklıklar ardında bırakmanın çaresizliğiyle adalet duygusu ve öfke arasında sıkışır. Aile içinde dengeler altüst olurken Tahir'in vasiyetiyle Doğan'ın aile reisi olma ihtimali yeni çatışmaların fitilini ateşler. Behram'ın karanlık planları, Sinan'ın geçmişte yaptığı hatalar ve Çağla'nın vicdanıyla arasında kalan duruşu herkesi geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Doğan, Melek'i kurtarmak için sınırlarını zorlamaya kararlıyken cezaevinde hayatta kalmaya çalışan Melek'i ise çok daha büyük bir tehlike beklemektedir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğan ve Yılmaz, konteyner parkında gerçekleşen silahlı saldırının ardındaki isimleri bulmaya çalışırken, Çağla'nın vurulması tüm dengeleri altüst eder. Saldırının asıl hedefinin Çağla değil, onun elindeki zarf ve fotoğraflar olduğu anlaşılır. Doğan, bu karanlık yapının aileyi düşündüğünden çok daha derinden sardığını fark eder. Çağla, yarasına rağmen geri çekilmez; hem Melek'i kurtarmak hem de Behram'ın gerçeğini ortaya çıkarmak için Doğan'ın yanında kalmaya kararlıdır. Öte yandan Sinan ve Altın, geçmişin izlerini silmek için panik içinde temizlik yaparken, Didem her şeyi adım adım takip eder ve eline geçen görüntülerle ikilinin karşısına şantaj kartıyla çıkar. Aile içindeki kriz büyürken, Doğan'ın eline geçen eski bir fotoğraf Behram'ın gizli geçmişine açılan kapıyı aralar ve bu fotoğraf onları bir bakımevine yönlendirir. Bu süreçte cezaevinde Melek'i yeni bir kabus beklerken, Genco'nun beklenmedik ziyaretiyle birlikte yeni sürprizler ortaya çıkar.