A.B.İ. 1. bölüm tek parça HD CANLI izleme linki var mı ATV?

"Yayın hayatına dev bir prodüksiyonla başlayan A.B.İ., sürükleyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekran yolculuğunu zirvede sürdürüyor. 'Doğan' karakterinin İzmir'den baba ocağına dönüşüyle başlayan hesaplaşmaları merkeze alan dizi, ilk dakikalardan itibaren seyirciyi merak dolu bir atmosfere hapsetti. İzleyiciler internette en çok 'A.B.İ. dizisi neyi anlatıyor?' ve 'Doğan ile Çağla'nın yolları nasıl kesişiyor?' sorgularını aratmaya başladı. Aile bağlarının zorlu bir sınava dönüştüğü A.B.İ. dizisi konusu ve senaryonun perde arkasına dair tüm detayları sizin için derledik."

A.B.İ. DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Televizyon dünyasının dev isimlerini bir araya getiren A.B.İ. dizisi, sezonun en görkemli cast kadrosuyla izleyici karşısına çıkıyor. Yapımın başrollerini; karizmatik oyunculuğuyla Kenan İmirzalıoğlu ve sergilediği performanslarla adından söz ettiren Afra Saraçoğlu paylaşıyor.

Hancıoğlu ailesinin sarsıcı hikayesine hayat veren geniş oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve usta oyuncu Tülay Bursa. Bu güçlü ekip, karakterlerin derinliğini ve dramatik kurguyu en üst seviyeye taşıyor.

A.B.İ. DİZİSİ KONUSU NE?

A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), geçmişin karanlık gölgelerinden kurtulmaya çalışan bir adamın amansız mücadelesini konu alıyor. Dizinin merkezinde yer alan Doğan, ailesinin kirli geçmişini arkasında bırakıp kendine yeni ve huzurlu bir hayat kurmuştur. Ancak kader, onu yıllar sonra kaçtığı o dünyaya geri çağıracak ve saklanan tüm sırlar birer birer gün yüzüne çıkacaktır.

Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Doğan'ın, geçmişiyle ve ailesiyle olan büyük hesaplaşması izleyiciyi her bölümde yeni bir soru işaretiyle baş başa bırakıyor. Afra Saraçoğlu ile yakaladıkları görsel ve dramatik uyum ise dizinin duygusal derinliğini pekiştiriyor. "Bir insan geçmişini ne kadar uzağa gömebilir?" sorusuna yanıt arayan yapım, aile bağlarının bazen bir sığınak, bazen de en ağır imtihan olduğunu gözler önüne seriyor.