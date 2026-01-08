8 Ocak Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar liste

8 Ocak Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Ocak 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 8 Ocak 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10819)

–– 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2026 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10820)

–– Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10821)

–– Çorum İli, Alaca İlçesinde Bulunan ve İsmi Belirtilen Yerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10822)

–– Malatya İli, Doğanşehir İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10823)

–– Viranşehir Çevre Yolu Projesi (Km:0+000.00-13+639.33 Arası) Kapsamında Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10824)

–– Of-Çaykara (DOKAP) Yolu Projesi (Km:17+760.00-25+763.00 Arası) Kapsamında Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10825)

–– Antalya Alanya Çenger Turizm Merkezi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgisi Belirtilen Özel Mülkiyete Konu Taşınmazın Turizme Yönelik Yatırım Yapılması Amacıyla Taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10826)

–– Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi Sınırları İçinde Yer Alan Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Altyapı İşlerinin Tamamlanması Amacıyla Mezkûr OSB'ye Ait İmar Planında Kısmen Sanayi Parseli, Yol, Teknik Altyapı, Park ve Yüzey Suyu Akış Bandı Kullanımında Kalan ve Kamulaştırma Bilgileri Belirtilen Taşınmazların, Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10827)

–– Mezitli Devlet Hastanesi Bağlantı Yolu Projesi (Km:0+000-G:3+937.63/İ:2+382.24-2+400.22) Kapsamında Güzergâha Rastlayan Kesimde Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10828)

–– Mersin-Adana Devlet Yolu Projesi (Km:5+500-16+000 Arası) Kapsamında Güzergâha Rastlayan Kesimde Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10829)

–– Siirt-Pervari İl Yolu Projesi (Km:3+280.00-19+814.95 Arası) Kapsamında Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla Güzergâhı, Bulundukları Yer ve Ada/Parsel Numaraları Gösterilen Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10830)

YÖNETMELİKLER

–– Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği

–– İstinye Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2026 Yılı Tarifesi

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2024/43)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2026/1)

–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

KURUL KARARLARI

–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 23/12/2025 Tarihli ve 2025-65/3 Sayılı Kararı

–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 26/12/2025 Tarihli ve 2025-65/4 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

