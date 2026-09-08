8 Eylül gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş fiyatlarında 8 Eylül Salı günü dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Günün ilk saatlerinde ons gümüş 66 dolar seviyesinin üzerinde seyrederken, gram gümüş fiyatı da 103 lira bandında işlem görüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin beklentiler gümüş fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İşte 8 Eylül 2026 Salı günü gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatlarında 8 Eylül 2026 Salı günü hareketlilik devam ediyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram gümüşün güncel satış fiyatı 102,983 TL seviyesinde bulunuyor. BigPara verilerine göre gram gümüşün alış fiyatı 102,890 TL, satış fiyatı ise 102,983 TL olarak kaydedildi.

8 Eylül 2026 saat 13.28.14 itibarıyla gram gümüş yüzde 0,05 oranında değer kaybederken, önceki seviyesine göre 0,05 TL geriledi. Böylece 1 gram gümüşün satış fiyatı 102 TL seviyesinin üzerinde seyrini sürdürüyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 8 Eylül Salı günü fiyatların seyri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram gümüşteki güncel hareketlilik sonrası alış ve satış fiyatları merak edilirken, değerli metalin gün içindeki değişimi de yakından takip ediliyor. Saat 13.28.14 itibarıyla gram gümüş 102,983 TL seviyesinde işlem görüyor.

Güncel BigPara verilerine göre gram gümüşte alış fiyatı 102,890 TL, satış fiyatı ise 102,983 TL oldu. Gümüşün fiyatı yüzde 0,05 oranında gerilerken, gün içindeki değişim 0,05 TL olarak kaydedildi.