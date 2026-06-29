7 bölgenin öne çıkan yemekleri nelerdir? Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu meşhur yemekleri hangileri?

Türkiye’nin farklı coğrafi bölgeleri, yemek kültürü açısından birbirinden oldukça zengin ve çeşitli lezzetler barındırıyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu mutfakları, hem geleneksel hem de yerel tatlarıyla dikkat çekiyor. 7 bölgenin öne çıkan yemekleri nelerdir, hangi bölgede hangi meşhur yemekler ön plana çıkıyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MARMARA BÖLGESİ MEŞHUR YEMEKLERİ

Marmara mutfağı Osmanlı saray kültürünün etkisiyle çeşitlenmiştir.

İskender kebap (Bursa)

İnegöl köfte

Tekirdağ köfte

Lüfer tava (İstanbul)

Piyaz

Saray tatlıları (güllaç, baklava)

EGE BÖLGESİ MEŞHUR YEMEKLERİ

Zeytinyağlılar ve ot yemekleri ön plandadır.

Zeytinyağlı enginar

Kabak çiçeği dolması

Boyoz (İzmir)

Ege ot yemekleri (radika, şevketibostan)

İzmir bombası

Keşkek

AKDENİZ BÖLGESİ MEŞHUR YEMEKLERİ

Sebze, narenciye ve baharatlı yemekler öne çıkar.

Tantuni (Mersin)

Künefe (Hatay)

Şiş kebap

Cezerye

Humus

Batırık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ MEŞHUR YEMEKLERİ

Hamur işleri ve et yemekleri yaygındır.

Mantı (Kayseri)

Etli ekmek (Konya)

Ankara tava

Testi kebabı

Pastırma

Bazlama

KARADENİZ BÖLGESİ MEŞHUR YEMEKLERİ

Mısır, hamsi ve tereyağı temel malzemelerdir.

Hamsili pilav

Mıhlama (kuymak)

Karalahana sarması

Laz böreği

Trabzon pidesi

Akçaabat köfte

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ MEŞHUR YEMEKLERİ

Et ve hamur işi ağırlıklıdır.

Cağ kebabı (Erzurum)

Analı kızlı

Ayran aşı çorbası

Abdigör köftesi

Keledoş

Kete

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ MEŞHUR YEMEKLERİ

Baharatlı ve et ağırlıklı mutfak yapısıyla bilinir.