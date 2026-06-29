7 bölgenin öne çıkan yemekleri nelerdir? Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu meşhur yemekleri hangileri?
Türkiye’nin yedi bölgesi, kendine özgü mutfak kültürüyle zengin bir gastronomi haritası sunuyor. Marmara’dan Güneydoğu Anadolu’ya kadar uzanan geniş lezzet yelpazesi, her bölgenin iklimi ve kültürel yapısıyla şekilleniyor. Peki, 7 bölgenin öne çıkan yemekleri nelerdir? Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu meşhur yemekleri hangileri?
Türkiye’nin farklı coğrafi bölgeleri, yemek kültürü açısından birbirinden oldukça zengin ve çeşitli lezzetler barındırıyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu mutfakları, hem geleneksel hem de yerel tatlarıyla dikkat çekiyor. 7 bölgenin öne çıkan yemekleri nelerdir, hangi bölgede hangi meşhur yemekler ön plana çıkıyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
MARMARA BÖLGESİ MEŞHUR YEMEKLERİ
Marmara mutfağı Osmanlı saray kültürünün etkisiyle çeşitlenmiştir.
- İskender kebap (Bursa)
- İnegöl köfte
- Tekirdağ köfte
- Lüfer tava (İstanbul)
- Piyaz
- Saray tatlıları (güllaç, baklava)
EGE BÖLGESİ MEŞHUR YEMEKLERİ
Zeytinyağlılar ve ot yemekleri ön plandadır.
- Zeytinyağlı enginar
- Kabak çiçeği dolması
- Boyoz (İzmir)
- Ege ot yemekleri (radika, şevketibostan)
- İzmir bombası
- Keşkek
AKDENİZ BÖLGESİ MEŞHUR YEMEKLERİ
Sebze, narenciye ve baharatlı yemekler öne çıkar.
- Tantuni (Mersin)
- Künefe (Hatay)
- Şiş kebap
- Cezerye
- Humus
- Batırık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ MEŞHUR YEMEKLERİ
Hamur işleri ve et yemekleri yaygındır.
- Mantı (Kayseri)
- Etli ekmek (Konya)
- Ankara tava
- Testi kebabı
- Pastırma
- Bazlama
KARADENİZ BÖLGESİ MEŞHUR YEMEKLERİ
Mısır, hamsi ve tereyağı temel malzemelerdir.
- Hamsili pilav
- Mıhlama (kuymak)
- Karalahana sarması
- Laz böreği
- Trabzon pidesi
- Akçaabat köfte
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ MEŞHUR YEMEKLERİ
Et ve hamur işi ağırlıklıdır.
- Cağ kebabı (Erzurum)
- Analı kızlı
- Ayran aşı çorbası
- Abdigör köftesi
- Keledoş
- Kete
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ MEŞHUR YEMEKLERİ
Baharatlı ve et ağırlıklı mutfak yapısıyla bilinir.
- Lahmacun (Gaziantep)
- Urfa kebabı
- Ali nazik
- Çiğ köfte
- Beyran çorbası
- Antep baklavası
- Katmer