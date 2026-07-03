Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilerle birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz 2026 itibarıyla alacağı maaş artış oranları da netlik kazandı. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ne kadar? Detaylar...

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre Haziran 2026'da aylık enflasyon yüzde 0,99 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı verileriyle birlikte 2026 yılının ilk altı aylık enflasyon dönemi tamamlandı. Açıklanan resmi veriler, hem emekli maaş zamlarının hem de memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkının hesaplanmasında belirleyici oldu.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

2026 yılının ilk altı ayında açıklanan aylık enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: yüzde 4,84

Şubat: yüzde 2,96

Mart: yüzde 1,94

Nisan: yüzde 4,18

Mayıs: yüzde 1,71

Haziran: yüzde 0,99

Bu verilerin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık enflasyon kaynaklı zam oranı yüzde 17,75 olarak kesinleşti.

Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memurlar ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı ise yüzde 6,08 oldu.

2026 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının kesinleşmesiyle birlikte Temmuz 2026 döneminde uygulanacak maaş artış oranları da belli oldu.

Buna göre;

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,75 oranında zam alacak.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında maaş artışından yararlanacak.

Memurlar için hesaplanan yüzde 13,52'lik zam oranı, yüzde 6,08 olarak oluşan enflasyon farkına, 2026 yılının ikinci altı ayı için öngörülen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının eklenmesiyle hesaplandı.

TÜİK tarafından açıklanan Haziran 2026 enflasyon verileriyle birlikte Temmuz ayında uygulanacak maaş zamları resmiyet kazanırken, milyonlarca memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı artış oranları da kesinleşmiş oldu.