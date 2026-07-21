4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2026: YKS sözel puan türüyle alım yapan bölümler hangileri?

2026 YKS tercih sürecinin başlamasına kısa bir süre kala sözel puan türüyle tercih yapacak adaylar, üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini yakından takip ediyor. Özellikle eğitim, iletişim, sosyal bilimler, sanat ve medya alanlarında eğitim almak isteyen binlerce aday, tercih listesini oluştururken geçmiş yılların yerleştirme verilerini dikkate alıyor. Peki, YKS sözel puan türüyle alım yapan bölümler hangileri? Detaylar...

4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI

2026 yılında üniversite tercihi yapacak adaylar için 4 yıllık sözel bölümler taban puanları, tercih sürecinin en önemli kriterlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak tercih döneminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, henüz 2026 yerleştirme sonuçları açıklanmadığı için kesin taban puanların oluşmadığıdır.

Adaylar tercihlerini hazırlarken bir önceki yılın yerleştirme sonuçları, başarı sıralamaları, kontenjan değişiklikleri ve üniversitelerin doluluk oranlarını dikkate almalıdır. Çünkü taban puanlar her yıl;

Kontenjan sayısına,

Tercih yoğunluğuna,

Sınavın zorluk derecesine,

Adayların puan dağılımına

göre yeniden şekillenmektedir.

Bu nedenle uzmanlar, tercih yaparken yalnızca puana değil başarı sıralamasına göre hareket edilmesini öneriyor. Başarı sıralaması, yıllar arasında puan değişse bile daha sağlıklı bir karşılaştırma yapılmasını sağlıyor.

2026 tercih döneminde adaylar, güncel taban puanları ve başarı sıralamalarını;

Ösym'nin yayımlayacağı tercih kılavuzundan,

YÖK Atlas sistemi üzerinden,

Üniversitelerin resmi duyurularından takip edebilecek.

YKS SÖZEL PUAN TÜRÜYLE ALIM YAPAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

YKS'nin sözel puan türü; eğitim, iletişim, sanat, tarih, kültür ve sosyal bilimler ağırlıklı lisans programlarına öğrenci yerleştirilmesinde kullanılıyor. 2026 yılında tercih edilebilecek başlıca 4 yıllık sözel bölümler şunlardır:

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çizgi Film ve Animasyon

El Sanatları

Film Tasarımı ve Yazarlığı

Film Tasarımı ve Yönetimi

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve İletişim

Gürcü Dili ve Edebiyatı

Halkbilim

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

İletişim Bilimleri

İletişim Fakültesi programları

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

İslam Bilimleri

İslami İlimler

Kazak Dili ve Edebiyatı

Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Medya ve Görsel Sanatlar

Medya ve İletişim

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık

Rekreasyon Yönetimi

Sanat Tarihi

Sanat ve Kültür Yönetimi

Sinema ve Dijital Medya

Sinema ve Televizyon

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sümeroloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Tarih

Tarih Öğretmenliği

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilimi

Türkçe Öğretmenliği

Türkoloji

Yeni Medya

Yeni Medya ve İletişim

Bu programların tamamı her üniversitede bulunmayabilir. Ayrıca bazı bölümlerin eğitim dili, kontenjanı, burs imkanları ve özel koşulları üniversitelere göre farklılık gösterebilir. Tercih öncesinde adayların ilgili üniversitelerin program bilgilerini dikkatle incelemeleri önem taşıyor.

Sözel puanıyla en fazla tercih edilen lisans programları

Sözel puan türünde her yıl adayların yoğun ilgi gösterdiği bölümler arasında özellikle;

Türkçe Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Gazetecilik

Radyo, Televizyon ve Sinema

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Görsel İletişim Tasarımı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Medya ve İletişim

İlahiyat

gibi programlar yer alıyor. Bu bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları üniversitenin akademik başarısı, bulunduğu şehir ve kontenjan durumuna göre değişebiliyor.