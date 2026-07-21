4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2026: YKS sözel puan türüyle alım yapan bölümler hangileri?
2026 YKS tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte sözel puan türünden tercih yapacak adaylar, üniversitelerin güncel taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. İletişim, eğitim, sosyal bilimler ve sanat alanındaki birçok lisans programını kapsayan 4 yıllık sözel bölümler, tercih listesi hazırlayan adayların gündeminde yer alıyor. Peki, YKS sözel puan türüyle alım yapan bölümler hangileri? İşte 2026 tercih sürecine ilişkin merak edilenler…
2026 YKS tercih sürecinin başlamasına kısa bir süre kala sözel puan türüyle tercih yapacak adaylar, üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini yakından takip ediyor. Özellikle eğitim, iletişim, sosyal bilimler, sanat ve medya alanlarında eğitim almak isteyen binlerce aday, tercih listesini oluştururken geçmiş yılların yerleştirme verilerini dikkate alıyor. Peki, YKS sözel puan türüyle alım yapan bölümler hangileri? Detaylar...
4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI
2026 yılında üniversite tercihi yapacak adaylar için 4 yıllık sözel bölümler taban puanları, tercih sürecinin en önemli kriterlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak tercih döneminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, henüz 2026 yerleştirme sonuçları açıklanmadığı için kesin taban puanların oluşmadığıdır.
Adaylar tercihlerini hazırlarken bir önceki yılın yerleştirme sonuçları, başarı sıralamaları, kontenjan değişiklikleri ve üniversitelerin doluluk oranlarını dikkate almalıdır. Çünkü taban puanlar her yıl;
Kontenjan sayısına,
Tercih yoğunluğuna,
Sınavın zorluk derecesine,
Adayların puan dağılımına
göre yeniden şekillenmektedir.
Bu nedenle uzmanlar, tercih yaparken yalnızca puana değil başarı sıralamasına göre hareket edilmesini öneriyor. Başarı sıralaması, yıllar arasında puan değişse bile daha sağlıklı bir karşılaştırma yapılmasını sağlıyor.
2026 tercih döneminde adaylar, güncel taban puanları ve başarı sıralamalarını;
Ösym'nin yayımlayacağı tercih kılavuzundan,
YÖK Atlas sistemi üzerinden,
Üniversitelerin resmi duyurularından takip edebilecek.
YKS SÖZEL PUAN TÜRÜYLE ALIM YAPAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?
YKS'nin sözel puan türü; eğitim, iletişim, sanat, tarih, kültür ve sosyal bilimler ağırlıklı lisans programlarına öğrenci yerleştirilmesinde kullanılıyor. 2026 yılında tercih edilebilecek başlıca 4 yıllık sözel bölümler şunlardır:
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
El Sanatları
Film Tasarımı ve Yazarlığı
Film Tasarımı ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve İletişim
Gürcü Dili ve Edebiyatı
Halkbilim
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
İletişim Bilimleri
İletişim Fakültesi programları
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
İslam Bilimleri
İslami İlimler
Kazak Dili ve Edebiyatı
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
Kültür ve İletişim Bilimleri
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Rekreasyon Yönetimi
Sanat Tarihi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sümeroloji
Süryani Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Halkbilimi
Türkçe Öğretmenliği
Türkoloji
Yeni Medya
Yeni Medya ve İletişim
Bu programların tamamı her üniversitede bulunmayabilir. Ayrıca bazı bölümlerin eğitim dili, kontenjanı, burs imkanları ve özel koşulları üniversitelere göre farklılık gösterebilir. Tercih öncesinde adayların ilgili üniversitelerin program bilgilerini dikkatle incelemeleri önem taşıyor.
Sözel puanıyla en fazla tercih edilen lisans programları
Sözel puan türünde her yıl adayların yoğun ilgi gösterdiği bölümler arasında özellikle;
Türkçe Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Gazetecilik
Radyo, Televizyon ve Sinema
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Görsel İletişim Tasarımı
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Medya ve İletişim
İlahiyat
gibi programlar yer alıyor. Bu bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları üniversitenin akademik başarısı, bulunduğu şehir ve kontenjan durumuna göre değişebiliyor.