300 Spartalı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 300 Spartalı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Görsel anlatımı ve temposuyla izleyiciyi içine çeken 300 Spartalı, sinema salonlarının ardından ekran başındaki seyirciyle buluşuyor. Filmi izlemeye hazırlananlar için 300 Spartalı neyi anlatıyor, kimler rol alıyor ve filmin genel konusu nedir gibi soruların yanıtlarını detaylı şekilde ele alıyoruz.

300 SPARTALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Pers İmparatoru Xerxes, yenilgi nedir bilmeyen devasa ordusunu Yunan topraklarına doğru harekete geçirir. Karşısındaki tehdidin büyüklüğünü bilen Sparta Kralı Leonidas, tanrıların savaşa izin vermemesi üzerine radikal bir karar alır. Sparta'nın en cesur ve en iyi eğitilmiş 300 askerini yanına alarak Thermopylae Geçidi'nde Pers ordusuna karşı durmaya gider.

Çocukluklarından itibaren yalnızca savaşmak için yetiştirilen bu askerler, sayıca katbekat üstün bir düşmana karşı tarihin en zorlu direnişlerinden birini sergiler. Ölümün kaçınılmaz olduğunu bilseler de cesaretleri, disiplinleri ve inançlarıyla geri adım atmazlar. Bu destansı mücadele sürerken Sparta'daki yöneticilerin savaşmama yönündeki kararlarının değişmesi umuduyla da bekleyiş devam eder.

300 SPARTALI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Tür: Savaş / Aksiyon

Oyuncu kadrosunda dünya çapında tanınan isimler yer alıyor:

• Gerard Butler

• Lena Headey

• Rodrigo Santoro

• David Wenham

• Dominic West

300 SPARTALI FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

300 Spartalı Kahraman (The 300 Spartans), Thermopylae Muharebesi'ni konu alan ve 1962 yılında çekilen bir yapımdır. Yönetmen koltuğunda Rudolph Maté'nin oturduğu film, Yunanistan hükûmetinin desteğiyle hayata geçirilmiştir. Çekimler, Perachora ve Peleponnes bölgesindeki köylerde gerçekleştirilmiştir.