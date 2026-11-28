30 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
30 Kasım 2026 Pazartesi günü yaklaşırken okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrencilerin ve velilerin gündemine oturdu. 16-20 Kasım tarihlerindeki ara tatilin ardından 23 Kasım'da yeniden başlayan eğitim öğretimde, yeni haftanın hava koşulları yakından takip ediliyor. İstanbul'da hafta sonundan itibaren etkisini artırması beklenen yağışlı ve soğuk hava, pazartesi günü için okul tatili araştırmalarını hızlandırdı.
30 Kasım Pazartesi okullar tatil mi sorusu, hafta sonu boyunca öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 30 Kasım Pazartesi günü resmi tatil ya da ara tatil kapsamında bulunmuyor. İstanbul'da pazartesi günü sıcaklıkların 5 ila 9 derece arasında seyretmesi ve yağışın sürmesi bekleniyor. Ancak 28 Kasım itibarıyla İstanbul'da veya Türkiye genelinde 30 Kasım için açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor.
30 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre 30 Kasım 2026 Pazartesi günü normal eğitim günü. Kasım ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında yapıldı ve öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yaptı. Birinci dönem ise 22 Ocak 2027'de sona erecek. Eğitim takviminde 30 Kasım için planlanmış bir tatil bulunmadığı için okullar bu tarihte olağan düzende eğitime devam edecek.
HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE TATİL KARARINI KİM VERİR?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesine ilişkin karar yetkisi yerel yönetimlerde bulunuyor. İllerde valilikler, ilçelerde ise kaymakamlıklar, yoğun kar yağışı, buzlanma ya da kuvvetli yağış gibi durumlarda eğitime ara verilmesine karar verebiliyor. 28 Kasım itibarıyla 30 Kasım Pazartesi için herhangi bir il veya ilçede okul tatili duyurusu yapılmadı. Olası kararlar için valiliklerin ve kaymakamlıkların resmi açıklamaları takip edilebilir.
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul'da 28 Kasım Cumartesi günü havanın parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli geçmesi bekleniyor. Gün içinde sıcaklıkların 10 ila 17 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde 17 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklıkların öğleden sonra yeniden düşmesi ve gökyüzünün bulutlanması öngörülüyor.
29 Kasım Pazar günü ise kentte yağışlı ve serin havanın etkili olması bekleniyor. Pazar günü sıcaklıkların 11 ila 13 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.
30 KASIM PAZARTESİ İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da 30 Kasım Pazartesi günü sıcaklıkların belirgin şekilde düşerek 5 ila 9 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yağışlı havanın pazartesi günü de etkisini sürdürmesi tahmin edilirken, nem oranının yüzde 58 ile 89 arasında, rüzgârın hızının ise saatte 28-33 kilometre civarında olması öngörülüyor.
1 Aralık Salı günü sıcaklıkların 5 ila 8 derece, 2 Aralık Çarşamba günü ise 5 ila 9 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Böylece İstanbul'da 29 Kasım ile 2 Aralık arasında yağışlı ve serin havanın etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler birinci dönemin ardından yarıyıl tatiline çıkacak.
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