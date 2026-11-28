Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

30 Kasım Pazartesi okullar tatil mi sorusu, hafta sonu boyunca öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 30 Kasım Pazartesi günü resmi tatil ya da ara tatil kapsamında bulunmuyor. İstanbul'da pazartesi günü sıcaklıkların 5 ila 9 derece arasında seyretmesi ve yağışın sürmesi bekleniyor. Ancak 28 Kasım itibarıyla İstanbul'da veya Türkiye genelinde 30 Kasım için açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor.

30 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre 30 Kasım 2026 Pazartesi günü normal eğitim günü. Kasım ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında yapıldı ve öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yaptı. Birinci dönem ise 22 Ocak 2027'de sona erecek. Eğitim takviminde 30 Kasım için planlanmış bir tatil bulunmadığı için okullar bu tarihte olağan düzende eğitime devam edecek.