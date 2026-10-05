Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

3 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından sorgulanıyor. 2027 yılının ilk yarısında hesaplara yansıyacak ocak ayı zam oranları, eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yeniden hesaplanmaya başladı. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre eylül ayında enflasyon aylık yüzde 1,84 olarak açıklandı. Böylece temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon toplamı yüzde 5,57 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri eylül ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte yüzde 5,57 oranındaki 3 aylık enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu. Ocak 2027'de maaşlara yansıyacak zam için ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak aylık enflasyon oranları da birikimli olarak hesaplanacak.

Memurların enflasyon farkı açısından ise mevcut durumda fark oluşmadı. Memurların enflasyon farkı hak edebilmesi için yüzde 1,36 oranında daha enflasyon oluşması gerekiyor.

EMEKLİ MAAŞI 2027 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2027 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, yılın son üç ayında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte şekillenecek. Eylül ayı enflasyonunun yüzde 1,84 olarak açıklanmasıyla birlikte üç aylık enflasyon toplamı yüzde 5,57 seviyesine ulaştı.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri açısından eylül ayı itibarıyla yüzde 5,57 oranındaki enflasyon toplamı oluştu. Ancak ocak ayında uygulanacak zam oranının tamamı henüz belli olmadı. Ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon oranları da hesaplamaya dahil edilecek.

Böylece 2027 yılının ilk yarısında uygulanacak maaş artışları için dört, beş ve altıncı ayların enflasyon verileri de beklenecek.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Mevcut veriler doğrultusunda memur ve memur emeklileri henüz enflasyon farkı hak etmiş durumda değil. Enflasyon farkı hakkının oluşması için yüzde 1,36 oranında daha enflasyon gerçekleşmesi gerekiyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2027'DE NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşının 2027 yılında ne kadar olacağı da üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından merak ediliyor. Eylül ayı verisiyle birlikte temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık enflasyon toplamı yüzde 5,57 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından oluşan yüzde 5,57'lik oran, eylül ayı itibarıyla hesaplanan üç aylık enflasyon toplamını gösteriyor. Ocak 2027'de maaşlara yansıyacak toplam zam oranının belirlenmesi için ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon oranlarının da hesaplanması gerekiyor.

Memur ve memur emeklileri açısından ise toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı hesabı yapılıyor. Mevcut durumda enflasyon farkı oluşmazken, bu farkın oluşabilmesi için yüzde 1,36 oranında daha enflasyon gerçekleşmesi gerekiyor.

Bu nedenle 2027 Ocak ayında uygulanacak zam oranları açısından yılın son üç ayında açıklanacak enflasyon verileri önem taşıyor.