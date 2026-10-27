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2026 yılının son aylarına yaklaşılırken üç ayların başlangıç tarihi ve dini günler takvimi merak konusu oldu. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç ayların hangi tarihte başlayacağı araştırılırken Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili’nin tarihleri de gündeme geldi. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor, hangi aya denk geliyor 2026? Recep, Şaban ayı ne zaman başlayacak? Detaylar...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 dini günler takvimine göre üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Üç ayların başlangıcı, hicri takvimde Recep ayının ilk gününe denk geliyor. Recep ayıyla başlayacak dönem, Şaban ayının ardından Ramazan ayıyla devam edecek.

Üç ayların başlangıcıyla aynı tarihte Regaip Kandili de idrak edilecek. Böylece 2026 yılının son ayında başlayan üç aylar, 2027 yılındaki Ramazan ayına kadar uzanacak.

RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç ayların ilk ayı olan Recep, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Hicri takvime göre Recep ayının ilk günü, üç ayların da başlangıcı kabul ediliyor.

Recep ayı içerisinde Regaip ve Miraç kandilleri yer alıyor. Regaip Kandili 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi, Miraç Kandili ise 4 Ocak 2027 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Recep ayının ardından gelen Şaban ayı, 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak. Ramazan ayından önceki ay olan Şaban, dini takvimde Berat Kandili'ni de barındırıyor.

Diyanet takvimine göre Berat Kandili, 22 Ocak 2027 Cuma gecesi idrak edilecek. Şaban ayının ardından ise Ramazan ayı başlayacak.

RAMAZAN AYI 2027'DE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler takvimine göre Ramazan ayı, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihle birlikte 2027 yılının ilk orucu tutulacak.

Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma gecesine denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın arifesi 8 Mart Pazartesi, bayramın ilk günü ise 9 Mart Salı olacak.

2026-2027 ÜÇ AYLAR VE KANDİL TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimine göre üç aylar ve bu dönemdeki önemli dini günlerin tarihleri şöyle:

Üç ayların başlangıcı: 10 Aralık 2026 Perşembe

Recep ayının başlangıcı: 10 Aralık 2026 Perşembe

Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi

Miraç Kandili: 4 Ocak 2027 Pazartesi gecesi

Şaban ayının başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi

Berat Kandili: 22 Ocak 2027 Cuma gecesi

Ramazan ayının başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma gecesi

Ramazan Bayramı arifesi: 8 Mart 2027 Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın birinci günü: 9 Mart 2027 Salı

Dini günler, hicri takvime göre belirlendiği için miladi takvimde her yıl farklı tarihlere denk geliyor. 2026-2027 döneminde üç aylar aralık ayında başlayacak ve Ramazan ayının ardından sona erecek.