3-4 Ocak 2026 HAFTA SONU İstanbul Hava Durumu! Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı?

İstanbul'da bugün hava kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 3-4 OCAK

MGM verilerine göre İstanbul'da önümüzdeki 5 gün boyunca hava genellikle ılık ancak rüzgârlı geçecek. 3 Ocak Cumartesi günü aralıklı yağmur beklenirken sıcaklıklar 7–15 °C arasında olacak, rüzgâr yer yer 40 km/sa'nin üzerine çıkacak. 4 Ocak Pazar günü yağış beklenmezken rüzgâr etkisini artırarak sert esecek, sıcaklıklar 12–16 °C civarında seyredecek. 5 ve 6 Ocak'ta parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, gündüz sıcaklıkları 13–14 °C, gece sıcaklıkları ise 10–12 °C dolaylarında ölçülecek. 7 Ocak Çarşamba günü ise çok bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklıklar yeniden 10–15 °C aralığında olacak. Nem oranları genel olarak yüksek seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük İstanbul hava tahmin raporu şu şekildedir:

3-4 OCAK İSTANBUL SAATLİK TAHMİNİ

Saatlik tahminlere bakıldığında özellikle Cumartesi günü rüzgarın gün boyunca kuvvetli olacağı görülüyor. Gece saatlerinden itibaren rüzgâr hızının artmasıyla birlikte sabah ve öğle saatlerinde yer yer yağmur geçişleri bekleniyor. Cumartesi sabah saatlerinde sıcaklık 10–11 °C civarındayken öğleden sonra 15 °C'ye kadar yükseliyor. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık 13 °C dolaylarında seyrederken yağış ihtimali yeniden artıyor. Gün boyunca maksimum rüzgâr hızının 70–80 km/sa'ye yaklaşması bekleniyor, bu nedenle özellikle deniz ve açık alanlarda dikkatli olunması öneriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu: