Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak görev yaptığı Can Holding bünyesinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında alınan karar, Türkiye’de yükseköğretim sistemini düzenleyen yasal çerçeveyi yeniden gündeme taşıdı. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, üniversitenin faaliyet izninin kaldırıldığı belirtilirken kararın dayanağı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi gösterildi. Peki, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nedir? 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 11’inci maddesi ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde.

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU NEDİR?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Türkiye’deki üniversitelerin kuruluşunu, akademik yapısını, yönetim sistemini ve faaliyet esaslarını düzenleyen temel mevzuat olarak biliniyor. 4 Kasım 1981 tarihinde yürürlüğe giren kanun, devlet ve vakıf üniversitelerinin işleyişine ilişkin geniş kapsamlı hükümler içeriyor.

Kanun kapsamında yükseköğretim kurumlarının kuruluş süreçlerinden akademik kadro yapılanmalarına, öğrenci kabul esaslarından disiplin hükümlerine kadar birçok alan düzenleniyor. Aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu’nun görev ve yetkileri de bu yasa çerçevesinde belirleniyor.

2547 sayılı kanun, vakıf üniversitelerinin kuruluş ve denetim süreçlerine ilişkin hükümleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle son yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte, kurucu vakıflarına kayyım atanan yükseköğretim kurumlarına ilişkin özel hükümler mevzuata dahil edildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında alınan kararın hukuki temelini oluşturan ek 11’inci madde de bu düzenlemeler arasında yer alıyor.

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NUN 11’İNCİ MADDESİ NE ANLAMA GELİYOR?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi, kurucu vakfına kayyım atanan vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin uygulanacak süreçleri düzenliyor.

Mevzuatta yer alan hükme göre, bir vakıf üniversitesinin bağlı olduğu kurucu vakfa kayyım atanması halinde, ilgili yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin kaldırılmasına Cumhurbaşkanı tarafından karar verilebiliyor. Düzenleme kapsamında Yükseköğretim Kurulu’nun değerlendirmesi ve ilgili kurumun mevcut hukuki durumu dikkate alınıyor.

Kanunda ayrıca faaliyet izni kaldırılan yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin düzenlemeler de bulunuyor. Öğrencilerin eğitim haklarının korunmasına yönelik uygulamaların Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda yürütülmesi öngörülüyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında Resmî Gazete’de yayımlanan kararın da doğrudan bu maddeye dayandırıldığı görüldü.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ’NİN KURULUŞ SÜRECİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yapılan başvurunun ardından 7 Haziran 1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayıyla kuruldu. 4142 sayılı yasa kapsamında Türkiye yükseköğretim sistemi içinde faaliyet göstermeye başlayan üniversite, vakıf üniversiteleri arasında “sivil üniversite” modeliyle öne çıkan kurumlar arasında yer aldı.

Kuruluşundan itibaren farklı akademik alanlarda eğitim veren üniversite, özellikle sosyal bilimler, iletişim, hukuk ve sanat alanındaki programlarıyla dikkat çekti. Son süreçte ise Can Holding’e yönelik TMSF süreci ve kayyım uygulamaları sonrasında üniversitenin hukuki statüsü yeniden gündeme geldi.