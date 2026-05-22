Pep Guardiola, Manchester City'den ayrılıyor

Pep Guardiola, sezon sonunda Manchester City’den ayrılacağını açıkladı. İngiliz ekibinde 10 yıl görev yapan İspanyol teknik adam 20 kupa kazandı.

  • Pep Guardiola, 2016'dan beri çalıştırdığı Manchester City'den sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.
  • Guardiola'nın yerine daha önce yardımcılığını yapan Enzo Maresca'nın getirileceği belirtildi.
  • Guardiola, Manchester City ile 20 kupa kazandı.

Manchester City’de tarihi başarıların mimarı olan Pep Guardiola, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı. Dünyaca ünlü teknik adamın kararı futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

10 YILLIK DÖNEM SONA ERİYOR

2016 yılından bu yana Manchester City’nin başında bulunan Pep Guardiola, sezon sonunda İngiliz ekibine veda edeceğini duyurdu. Başarılı teknik adamın açıklamaları kısa sürede dünya futbolunun gündemine oturdu.

“ZAMANININ GELDİĞİNİ HİSSEDİYORUM”

Pep Guardiola ayrılık kararının nedenine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İspanyol teknik adam, “Ayrılığımın sebebini sormayın çünkü bir sebebi yok. Zamanının geldiğini hissediyorum. Hiçbir şey sonsuz değil” dedi.

“MANCHESTER CITY’YE DUYDUĞUM SEVGİ SONSUZ”

Guardiola açıklamasında Manchester City’ye olan bağlılığını da vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Sonsuz olan şey benim Manchester City’ye duyduğum sevgim” ifadelerini kullandı.

YERİNE ENZO MARESCA GELİYOR

Manchester City’nin Guardiola sonrası dönem için kararını verdiği öğrenildi. İngiliz ekibinin daha önce Guardiola’nın yardımcılığını yapan Enzo Maresca ile anlaşma sağladığı belirtildi.

TARİHE GEÇEN BAŞARILAR

Pep Guardiola, Manchester City kariyerinde sayısız başarıya imza attı. İspanyol teknik adam, İngiliz ekibiyle birlikte tam 20 kupa kazanarak kulüp tarihine geçti.

FUTBOL DÜNYASINDA ŞOK ETKİSİ

Guardiola’nın ayrılık kararı futbol dünyasında büyük sürpriz yarattı. Manchester City taraftarları sosyal medyada efsane teknik adam için çok sayıda paylaşım yaptı.

Alper Kızıltepe
