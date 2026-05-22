Haberler

Ülke şokta! Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi

Ülke şokta! Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, ülkede yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle 2026 Dünya Kupası hazırlık kampını iptal etti. Kamp programı Belçika’ya taşındı.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, ülkede yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle kritik bir karar aldı.

HAZIRLIK KAMPI İPTAL EDİLDİ

Dünya Kupası hazırlıklarına başlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, sağlık riski nedeniyle ülkede yapmayı planladığı kampı iptal etti. Yetkililer, Ebola salgınının yeniden görülmesi sonrası oyuncuların ve teknik heyetin güvenliği için bu kararın alındığını açıkladı.

KAMP BELÇİKA’YA TAŞINDI

Yapılan açıklamada milli takım kampının farklı bir ülkede devam edeceği belirtildi. Programın Belçika’ya taşındığı duyurulurken hazırlıkların burada sürdürüleceği ifade edildi.

SAĞLIK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Federasyon yetkilileri, süreç boyunca sağlık güvenliğinin ön planda tutulacağını açıkladı. Kararların uluslararası sağlık kuruluşlarıyla koordineli şekilde alındığı belirtildi.

FIFA GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Öte yandan FIFA’nın da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı. Salgının Dünya Kupası hazırlık sürecine olası etkilerinin değerlendirildiği ifade edildi.

EBOLA ENDİŞESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Afrika kıtasında zaman zaman yeniden görülen Ebola salgını, spor organizasyonlarını da etkilemeye başladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin aldığı karar futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak

Kulisler yangın yeri! Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba kurultay iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın karar sonrası Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Özel'e soğuk duş! Karar sonrası soluğu Kılıçdaroğlu'nun yanında aldı
Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü

Bayram temizliği yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü
Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun

Serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi

Beklenen son gerçekleşti!

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler
CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz

Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Fahiş aidatlara devlet freni! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Milyonları isyan ettiren fahiş ödemeye devlet freni! Resmen yürürlükte