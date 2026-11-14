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2027 yılı asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılara çevrildi. Yeni yılda geçerli olacak ücretin belirlenmesi için komisyonun Aralık 2026'da bir araya gelmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da toplantıların aralık ayında yapılacağını açıklamasının ardından milyonlarca çalışan, ilk toplantının tarihini ve yeni asgari ücretin ne zaman duyurulacağını araştırmaya başladı. Peki, 2027 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Detaylar...

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında gerçekleştireceği görüşmelerin ardından belli olması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalar doğrultusunda yeni ücretin aralık ayının sonuna kadar açıklanması ve 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Ancak 14 Kasım 2026 itibarıyla yeni asgari ücretin açıklanacağı kesin gün henüz duyurulmadı. Komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 2027 yılı için geçerli olacak net ve brüt asgari ücret tutarı belli olacak.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2027 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Aralık 2026'da toplanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada yeni asgari ücretin belirlenmesi için kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin aralık ayında bir araya geleceğini bildirdi.

İlk toplantının kesin tarihi ve saati ise henüz açıklanmadı. Görüşme takviminin duyurulmasıyla birlikte asgari ücret pazarlığının hangi tarihte başlayacağı da netleşecek.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2026 yılında geçerli olan net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak uygulanıyor. 2027 yılı için yapılacak zam hesaplamalarında mevcut ücret esas alınırken yeni artış oranı henüz kesinleşmedi.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2027 yılı asgari ücret artış oranına ilişkin henüz resmi bir karar veya kesinleşmiş zam oranı bulunmuyor. Komisyonun aralık ayında başlayacak görüşmelerinde ekonomik göstergeler, çalışanların geçim koşulları ve işverenlerin maliyetleri gibi başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor.

Yüzde 20, yüzde 25, yüzde 30 ve yüzde 35 gibi oranlar üzerinden yapılan hesaplamalar ise olası zam senaryolarını gösteriyor. Yeni yılda uygulanacak asgari ücret, komisyonun görüşmeleri ve alacağı kararın ardından kesinlik kazanacak.