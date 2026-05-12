2026 yaş çay alım fiyatı kaç TL oldu SON DAKİKA?

2026 yılı yaş çay alım fiyatı konusunda son dakika gelişmeleri gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. ÇAYKUR ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama merakla beklenirken, üreticiler artan girdi maliyetleri nedeniyle kilogram fiyatının ne olacağını sorguluyor. Yeni sezon öncesi “yaş çay fiyatı kaç TL oldu?” sorusu bölgede en çok araştırılan konu haline gelmiş durumda.

2026 YAŞ ÇAY ALIM FİYATI RESMEN AÇIKLANDI: KİLOGRAM BAŞINA 35 LİRA

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını resmi olarak duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, yaş çay alım fiyatı kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Bakanlık, üreticilerin merakla beklediği fiyat kararını NSosyal üzerinden paylaşarak kamuoyuna duyurdu.

Geçtiğimiz yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleştiği hatırlatılırken, ÇAYKUR’un 2025 yılında 49 fabrikasıyla toplam 823 bin ton yaş çay alımı yaptığı bilgisi de paylaşıldı. Yeni sezon için benzer bir alım hedefinin belirlendiği ifade edildi.

ÇAYKUR 2026 YILI ALIM HEDEFİNİ AÇIKLADI

Açıklamada, ÇAYKUR’un 2026 yılında da ortalama aynı miktarda yaş çay alımı yapmayı hedeflediği belirtildi. Böylece hem üreticinin desteklenmesi hem de piyasa dengesinin korunmasının amaçlandığı vurgulandı.

Yetkililer, yeni alım politikasıyla birlikte üretimin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

2025 FİYATINA GÖRE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Bakanlığın açıklamasına göre 2025 yılında kilogram başına 25,44 lira olan yaş çay bedeli, 2026 yılı için 35 liraya yükseltildi. Bu artış, üreticiler tarafından olumlu karşılanırken bölgedeki çay çiftçileri yeni fiyatın maliyetleri daha iyi dengeleyeceğini ifade ediyor.

ÜRETİCİLERE “HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN” MESAJI

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı açıklamanın sonunda üreticilere yönelik iyi dileklerini de paylaştı. Açıklamada, “Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı.

2026 yaş çay alım fiyatının açıklanmasıyla birlikte Karadeniz’de yeni sezon hazırlıkları hız kazanırken, üreticilerin gözleri artık hasat dönemine çevrildi.