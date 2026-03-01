2026 MSÜ SORU VE CEVAPLARI: Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları...

Adaylar 2026 MSÜ sınavının ardından soru ve cevap anahtarlarının yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. Sorular ne zaman erişime açıldı ve hangi sürede incelenebilecek? İşte merak edilen tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

MSÜ SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Evet, 1 Mart 2026 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) soru ve cevapları yayımlandı. ÖSYM, Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nı sınavın sona ermesinden yaklaşık 45 dakika sonra adayların erişimine açtı.

MSÜ SINAV SORU VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME SÜRESİ NE ZAMAN DOLUYOR?

Adaylar, Temel Soru Kitapçığı ve cevaplara 1 Mart 2026 tarihinde saat 13:40'tan itibaren ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden 10 gün boyunca erişebilecek. Görüntüleme süresi 11 Mart 2026 saat 23:59'da sona erecek.

MSÜ SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANDI?

Soru ve cevaplar, sınavın tamamlanmasının ardından 45 dakika içinde yayımlandı; yani 1 Mart 2026 saat 13:40 itibarıyla erişime açıldı.

MSÜ SINAVI NE KADAR SÜRÜYOR?

MSÜ 2026 sınavı toplam 165 dakika (2 saat 45 dakika) sürdü. Sınav 10:15'te başladı ve 13:00'te sona erdi.

MSÜ SINAVINDA HANGİ DERSTEN NE KADAR SORU VAR?

Sınavda toplam 120 soru yer aldı:

Türkçe: 40 soru

Matematik: 40 soru

Tarih: 5 soru

Coğrafya: 5 soru

Felsefe: 5 soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya İlave Felsefe: 5 soru

Fizik: 7 soru

Kimya: 7 soru

Biyoloji: 6 soru

MSÜ SINAVI NEDİR?

MSÜ, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın kısaltmasıdır. Türkiye'de askeri liselere, astsubay meslek yüksekokullarına ve Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne öğrenci seçimi için yapılan merkezi bir sınavdır.

MSÜ SINAVINA NEDEN GİRİLİR?

Adaylar, Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki askeri eğitim kurumlarına ve kuvvetlere öğrenci olarak kabul edilmek için MSÜ sınavına girer. Sınav, hem akademik yeterlilik hem de askeri kariyer hedefleri için temel bir adım olarak kabul edilir.