2026 KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman bitiyor, bugün son mu?

Kpss Ön Lisans sınavına katılmak isteyen adaylar için geç başvuru işlemleri 19 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek. 2026 KPSS Ön Lisans sınavı ise ÖSYM takvimine göre 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kamu kurumlarında görev almak ve memur olabilmek isteyen binlerce ön lisans mezunu adayın yakından takip ettiği 2026 KPSS Ön Lisans başvuru sürecinde sona gelindi. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi doğrultusunda başvuruların tamamlanacağı tarih ve başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman bitiyor, KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır? İşte sınava ilişkin merak edilen tüm detaylar...

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başladı. Adayların başvuru işlemlerini 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlamaları gerekiyor. Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.

Belirlenen tarihler içerisinde başvurusunu tamamlayamayan adaylar için ise geç başvuru imkanı bulunuyor. KPSS Ön Lisans geç başvuruları 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılabilecek. Geç başvuru günlerinde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak uygulanacak.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026 KPSS Ön Lisans başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Adayların öncelikle ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapması gerekiyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra KPSS Ön Lisans başvuru ekranından istenen bilgilerin eksiksiz şekilde doldurulması gerekiyor. Başvuru bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından sınav ücretinin belirtilen yöntemlerle yatırılmasıyla başvuru işlemi tamamlanıyor. Adayların başvuru sürecinin ardından bilgilerini ve başvuru durumlarını sistem üzerinden kontrol etmeleri önem taşıyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2026 KPSS Ön Lisans sınavının tarihi de ÖSYM tarafından açıklanan sınav takviminde yer alıyor. Buna göre KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınava katılacak adaylar, başvuru işlemlerinin ardından sınav giriş belgesinin yayımlanmasını bekleyecek. ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarının 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi ve AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.