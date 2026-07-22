Devlet kadrolarında görev almak isteyen binlerce ön lisans mezunu, gözünü Ösym'nin 2026 KPSS takvimine çevirdi. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyen adaylar, "2026 KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını araştırırken, başvuru ve sınav tarihleri de netlik kazandı. İşte Ösym'nin açıkladığı 2026 KPSS Ön Lisans başvuru takvimi ve sınav tarihine ilişkin tüm ayrıntılar.

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle hazırlıklarını sürdüren ön lisans mezunları, 2026 KPSS Ön Lisans başvuru tarihlerini araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte başvuru, geç başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar.

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ösym'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans başvuru süreci 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını 10 Ağustos 2026 tarihine kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise geç başvuru işlemleri 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İki yılda bir düzenlenen KPSS Ön Lisans oturumu, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde yapılacak sınavda adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden sorumlu olacak.

Sınav sonuçları, kamu kurumlarının personel alımlarında kullanılacak puanların belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılan adaylar, sonuçlarını 30 Ekim 2026 tarihinde öğrenebilecek. ÖSYM, sonuçları resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuç belgelerini görüntüleyebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI KİMLER İÇİN DÜZENLENİYOR?

KPSS Ön Lisans, iki yıllık üniversite programlarından mezun olan veya sınavın geçerlilik şartlarını taşıyan adayların kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev alabilmeleri amacıyla düzenleniyor. Elde edilen KPSS puanları, merkezi yerleştirmeler ve kurumların gerçekleştireceği personel alımlarında değerlendirmeye alınıyor.