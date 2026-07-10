2026 KONYA LİSE TABAN PUANLARI: Konya'da Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...

Lgs tercih heyecanı sürerken, 2026 Konya lise taban puanları öğrencilerin ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. Konya'da bulunan fen liseleri, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile sınavla öğrenci alan diğer okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Konya'da en yüksek taban puanlı liseler hangileri? Hangi okul kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 Konya Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar.

KONYA'DA BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PUANLARI

Meram Fen Lisesi — 478,951

Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) — 475,521

Selçuklu Fen Lisesi — 466,828

Karatay Fen Lisesi — 464,571

Meram Anadolu Lisesi — 452,643

ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) — 452,398

Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi — 454,071

Selçuklu Anadolu Lisesi — 441,468

Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi — 437,257

Dolapoğlu Anadolu Lisesi — 432,818

Karatay TOKİ Anadolu Lisesi — 423,181

Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi — 420,984

Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi — 417,862

Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 414,556

Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) — 410,442

Karatay Ali Ulvi Kurucu Anadolu Lisesi — 407,376

Konya Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 404,918

Selçuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi — 402,744

Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) — 399,507

Akşehir Selçuklu Anadolu Lisesi — 396,835

Ereğli Fen Lisesi — 394,884

Seydişehir Seyyid Harun Anadolu Lisesi — 386,216

Ereğli İvriz Fen Lisesi — 384,782

Akşehir Cumhuriyet Anadolu Lisesi — 382,640

Beyşehir Fen Lisesi — 381,947

Ilgın Dr. Vefa Tanır Fen Lisesi — 379,582

Çumra Anadolu Lisesi — 376,818

Cihanbeyli Anadolu Lisesi — 372,457

Kulu Anadolu Lisesi — 369,904

Beyşehir Anadolu Lisesi — 366,712

Ereğli Anadolu Lisesi — 364,991

Seydişehir Anadolu Lisesi — 361,533

Akşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 358,746

Karapınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 354,928

Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi) — 351,267

Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Motorlu Araçlar Teknolojisi) — 347,586

Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri) — 344,973

Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Metal Teknolojisi) — 341,465

Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kimya Teknolojisi) — 338,241

Bozkır Anadolu Lisesi — 335,774

Hadim Anadolu Lisesi — 332,648

Yunak Anadolu Lisesi — 329,915

Kadınhanı Anadolu Lisesi — 326,437

Sarayönü Anadolu Lisesi — 323,580

Altınekin Anadolu Lisesi — 320,848

Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.