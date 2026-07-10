2026 KONYA LİSE TABAN PUANLARI: Konya'da Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
2026 Konya lise taban puanları, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi görüyor. Konya'da eğitim veren Anadolu liseleri, fen liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimleri, tercih döneminin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, Konya'da Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
Lgs tercih heyecanı sürerken, 2026 Konya lise taban puanları öğrencilerin ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. Konya'da bulunan fen liseleri, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile sınavla öğrenci alan diğer okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Konya'da en yüksek taban puanlı liseler hangileri? Hangi okul kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 Konya Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar.
KONYA'DA BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PUANLARI
- Meram Fen Lisesi — 478,951
- Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) — 475,521
- Selçuklu Fen Lisesi — 466,828
- Karatay Fen Lisesi — 464,571
- Meram Anadolu Lisesi — 452,643
- ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) — 452,398
- Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi — 454,071
- Selçuklu Anadolu Lisesi — 441,468
- Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi — 437,257
- Dolapoğlu Anadolu Lisesi — 432,818
- Karatay TOKİ Anadolu Lisesi — 423,181
- Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi — 420,984
- Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi — 417,862
- Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 414,556
- Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) — 410,442
- Karatay Ali Ulvi Kurucu Anadolu Lisesi — 407,376
- Konya Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 404,918
- Selçuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi — 402,744
- Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) — 399,507
- Akşehir Selçuklu Anadolu Lisesi — 396,835
- Ereğli Fen Lisesi — 394,884
- Seydişehir Seyyid Harun Anadolu Lisesi — 386,216
- Ereğli İvriz Fen Lisesi — 384,782
- Akşehir Cumhuriyet Anadolu Lisesi — 382,640
- Beyşehir Fen Lisesi — 381,947
- Ilgın Dr. Vefa Tanır Fen Lisesi — 379,582
- Çumra Anadolu Lisesi — 376,818
- Cihanbeyli Anadolu Lisesi — 372,457
- Kulu Anadolu Lisesi — 369,904
- Beyşehir Anadolu Lisesi — 366,712
- Ereğli Anadolu Lisesi — 364,991
- Seydişehir Anadolu Lisesi — 361,533
- Akşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 358,746
- Karapınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 354,928
- Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi) — 351,267
- Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Motorlu Araçlar Teknolojisi) — 347,586
- Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri) — 344,973
- Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Metal Teknolojisi) — 341,465
- Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kimya Teknolojisi) — 338,241
- Bozkır Anadolu Lisesi — 335,774
- Hadim Anadolu Lisesi — 332,648
- Yunak Anadolu Lisesi — 329,915
- Kadınhanı Anadolu Lisesi — 326,437
- Sarayönü Anadolu Lisesi — 323,580
- Altınekin Anadolu Lisesi — 320,848
Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.