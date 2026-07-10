2026 KOCAELİ LİSE TABAN PUANLARI: Kocaeli'nde Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
2026 Kocaeli lise taban puanları, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi görüyor. Kocaeli genelindeki Anadolu liseleri, fen liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile imam hatip liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih döneminde adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, Kocaeli'nde Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
Lgs tercih heyecanı sürerken, 2026 Kocaeli lise taban puanları öğrencilerin ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. Kocaeli'nde eğitim veren fen liseleri, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile diğer sınavla öğrenci alan okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Kocaeli'nde en yüksek taban puanlı liseler hangileri? Hangi okul kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 Kocaeli Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.
KOCAELİ'NDE BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PUANLARI
- Kocaeli Fen Lisesi (İzmit) — 479,630
- Muammer Dereli Fen Lisesi (İzmit) — 468,310
- Şehit Özcan Kan Fen Lisesi (İzmit) — 462,841
- Yücel Boru Fen Lisesi (Gebze) — 456,103
- Gölcük Fen Lisesi (Gölcük) — 452,228
- Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi (Körfez) — 443,236
- Darıca Fen Lisesi (Darıca) — 442,660
- 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi (Çayırova) — 433,042
- Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi (Derince) — 435,014
- Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi (İzmit) — 425,303
- Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi (Başiskele) — 416,359
- 24 Kasım Anadolu Lisesi (İzmit) — 410,886
- Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi (İzmit) — 404,950
- Gazi Anadolu Lisesi (İzmit) — 399,780
- Kocaeli Anadolu Lisesi (İzmit) — 396,420
- Yahya Kaptan Anadolu Lisesi (İzmit) — 391,850
- Nuh Çimento Anadolu Lisesi (İzmit) — 389,740
- Mimar Sinan Anadolu Lisesi (İzmit) — 384,920
- Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi (İzmit) — 382,680
- Gebze Anadolu Lisesi — 381,450
- Körfez Anadolu Lisesi — 379,860
- Derince Anadolu Lisesi — 377,520
- Çayırova Anadolu Lisesi — 374,910
- Dilovası Anadolu Lisesi — 371,640
- Başiskele Anadolu Lisesi — 368,850
- Kartepe Anadolu Lisesi — 365,740
- Gölcük Anadolu Lisesi — 362,930
- Kandıra Anadolu Lisesi — 358,610
- Karamürsel Anadolu Lisesi — 355,870
- İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) — 394,630
- Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) — 415,336
- Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) — 379,540
- Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) — 375,820
- Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi) — 372,480
- Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri) — 365,610
- Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Metal Teknolojisi) — 361,850
- Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kimya Teknolojisi) — 351,840
- İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 348,910
- Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 344,720
- Kocaeli Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 341,880
- Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 338,460
- Kocaeli Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 330,720
- Kocaeli Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 326,850
- Kocaeli Sağlık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 322,480
Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.