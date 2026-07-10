2026 KOCAELİ LİSE TABAN PUANLARI: Kocaeli'nde Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...

Lgs tercih heyecanı sürerken, 2026 Kocaeli lise taban puanları öğrencilerin ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. Kocaeli'nde eğitim veren fen liseleri, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile diğer sınavla öğrenci alan okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Kocaeli'nde en yüksek taban puanlı liseler hangileri? Hangi okul kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 Kocaeli Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.

KOCAELİ'NDE BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PUANLARI

Kocaeli Fen Lisesi (İzmit) — 479,630

Muammer Dereli Fen Lisesi (İzmit) — 468,310

Şehit Özcan Kan Fen Lisesi (İzmit) — 462,841

Yücel Boru Fen Lisesi (Gebze) — 456,103

Gölcük Fen Lisesi (Gölcük) — 452,228

Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi (Körfez) — 443,236

Darıca Fen Lisesi (Darıca) — 442,660

15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi (Çayırova) — 433,042

Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi (Derince) — 435,014

Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi (İzmit) — 425,303

Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi (Başiskele) — 416,359

24 Kasım Anadolu Lisesi (İzmit) — 410,886

Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi (İzmit) — 404,950

Gazi Anadolu Lisesi (İzmit) — 399,780

Kocaeli Anadolu Lisesi (İzmit) — 396,420

Yahya Kaptan Anadolu Lisesi (İzmit) — 391,850

Nuh Çimento Anadolu Lisesi (İzmit) — 389,740

Mimar Sinan Anadolu Lisesi (İzmit) — 384,920

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi (İzmit) — 382,680

Gebze Anadolu Lisesi — 381,450

Körfez Anadolu Lisesi — 379,860

Derince Anadolu Lisesi — 377,520

Çayırova Anadolu Lisesi — 374,910

Dilovası Anadolu Lisesi — 371,640

Başiskele Anadolu Lisesi — 368,850

Kartepe Anadolu Lisesi — 365,740

Gölcük Anadolu Lisesi — 362,930

Kandıra Anadolu Lisesi — 358,610

Karamürsel Anadolu Lisesi — 355,870

İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) — 394,630

Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) — 415,336

Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) — 379,540

Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) — 375,820

Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi) — 372,480

Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri) — 365,610

Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Metal Teknolojisi) — 361,850

Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kimya Teknolojisi) — 351,840

İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 348,910

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 344,720

Kocaeli Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 341,880

Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 338,460

Kocaeli Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 330,720

Kocaeli Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 326,850

Kocaeli Sağlık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 322,480

Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.