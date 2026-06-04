2026 Dünya Kupası'nda Türkiye 32 turuna yükselirse muhtemel rakipleri kim olacak? A Milli Takımı'nın muhtemel rakipleri belli oldu mu?

2026 Dünya Kupası heyecanı şimdiden yükselirken, A Milli Futbol Takımı’nın 32 turuna yükselmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler futbol gündeminde yerini aldı. Henüz resmi eşleşmeler netleşmemiş olsa da olası senaryolar taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye’nin bir üst turda kimlerle eşleşebileceği sorusu ise en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

A MİLLİ TAKIMI'NIN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselmesi halinde rakibi, grubu hangi sırada tamamlayacağına göre değişecek. Ay-yıldızlılar lider olması halinde grup üçüncülerinden biriyle, ikinci olması halinde G Grubu ikincisiyle, en iyi üçüncüler arasında yer alması halinde ise Almanya, Fransa veya Portekiz gibi devlerle eşleşebilecek.

A MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, A Milli Futbol Takımı'nın son 32 turundaki olası rakipleri de şekillendi. 48 takımlı yeni formatta grup liderleri, grup ikincileri ve en iyi üçüncüler farklı eşleşme senaryolarıyla karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE'NİN GRUPTAKİ RAKİPLERİ

D Grubu'nda yer alan Türkiye, grup aşamasında Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, grubunu ilk iki sırada tamamlaması ya da en iyi sekiz üçüncü takım arasına girmesi halinde son 32 turuna yükselecek.

GRUBU LİDER TAMAMLARSA

Türkiye'nin D Grubu'nu lider bitirmesi halinde son 32 turunda B, E, F, I veya J gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekiplerden biriyle eşleşebileceği belirtiliyor.

Bu gruplarda yer alan dikkat çeken takımlar arasında Almanya, Fransa, Arjantin, Hollanda, Norveç, Senegal, İsviçre ve Avusturya bulunuyor.

GRUBU İKİNCİ BİTİRİRSE

A Milli Takım'ın grup aşamasını ikinci sırada tamamlaması halinde G Grubu ikincisiyle karşılaşacağı öngörülüyor.

G Grubu'nda Belçika, Mısır, İran ve Yeni Zelanda yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında Belçika ve Mısır öne çıkıyor.

EN İYİ ÜÇÜNCÜLER ARASINDA YER ALIRSA

Türkiye'nin grubu üçüncü sırada tamamlamasına rağmen en iyi sekiz üçüncü takım arasında yer alması halinde ise işi daha da zorlaşabilir. Bu senaryoda ay-yıldızlılar E, I veya K Grubu liderlerinden biriyle eşleşecek.

Bu gruplarda Almanya, Fransa ve Portekiz'in yanı sıra Ekvador, Senegal, Norveç, Kolombiya ve Özbekistan gibi güçlü ekipler bulunuyor.

YENİ FORMATTA 32 TAKIMLI ELEME TURU

2026 Dünya Kupası'nda ilk kez 48 takım mücadele ediyor. Turnuva formatına göre 12 grubun ilk iki sırasında yer alan takımların yanı sıra en iyi sekiz üçüncü de son 32 turuna yükseliyor. Böylece eleme aşaması 32 takımla başlıyor.