2026 BURSA LİSE TABAN PUANLARI: Bursa'da Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...

Lgs tercih heyecanı sürerken, 2026 Bursa lise taban puanları öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Bursa'daki Anadolu liseleri, fen liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile diğer sınavla öğrenci alan okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bursa'da en yüksek taban puanlı liseler hangileri? Hangi okul kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 Bursa Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.

BURSA'DA BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PUANLARI

Tofaş Fen Lisesi — 489,381

Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi — 483,281

Bursa Anadolu Lisesi — 480,9

Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi — 478,4

Emine Örnek Anadolu Lisesi — 476,8

Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi — 473,9

BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi — 472,6

Ahmet Erdem Anadolu Lisesi — 470,8

Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) — 469,4

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi — 466,9

Gazi Anadolu Lisesi — 465,2

Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi — 462,8

Turhan Tayan Anadolu Lisesi — 460,7

Ali Karasu Anadolu Lisesi — 458,9

Bursa Erkek Lisesi — 456,8

Yıldırım Fen Lisesi — 447,6

İnegöl Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi — 446,9

İnegöl Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi — 444,5

Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi — 443,1

Nilüfer Anadolu Lisesi — 441,8

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 439,4

M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 437,2

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 434,8

Bursa Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 432,9

Gemlik Fen Lisesi — 421,6

Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi — 424,8

İbrahim Önal Fen Lisesi (Mustafakemalpaşa) — 412,1

Orhangazi Fen Lisesi — 402,8

Gürsu Fen Lisesi — 399,6

İznik Fen Lisesi — 396,8

Yenişehir Fen Lisesi — 394,5

Kestel Anadolu Lisesi — 392,7

Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi — 391,4

Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi — 389,9

Karacabey Anadolu Lisesi — 388,5

Gemlik Anadolu Lisesi — 386,9

İnegöl Anadolu Lisesi — 385,7

Orhangazi Anadolu Lisesi — 382,8

Mustafakemalpaşa Anadolu Lisesi — 380,6

Gürsu Anadolu Lisesi — 378,9

Nilüfer İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 372,4

Bursa Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 368,8

Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 365,4

Sedat Karan Anadolu Lisesi — 353,8

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Nilüfer) — 354,1

Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.