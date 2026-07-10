Kraliyet Ailesinde Sürpriz Hamle: Meghan Markle 4 Yıl Sonra Çocuklarıyla İngiltere’ye Dönüyor!

LONDRA – Sussex Düşesi Meghan Markle, uzun süren sessizliğini bozarak çocukları 7 yaşındaki Archie ve 5 yaşındaki Lilibet ile birlikte bu hafta Britanya topraklarına ayak basıyor. Güvenlik endişelerini gerekçe göstererek daha önce eşi Prens Harry’ye Londra ziyaretlerinde eşlik etmeyeceğini kesin bir dille belirten Meghan, 4 yıl aradan sonra ilk kez İngiltere’ye dönüyor. Ancak Düşes, ülkeye gelse bile hiçbir resmi veya halka açık etkinliğe katılmayarak tamamen perde arkasında kalmayı tercih edecek.

Meghan Markle’ın normal şartlarda Birmingham’da düzenlenecek olan Invictus Games (Yenilmezlik Oyunları) etkinliğinde Prens Harry’nin yanında boy göstermesi bekleniyordu. Ancak son dakika gelişmesiyle Düşes'in Cuma günkü bu programa katılmaktan vazgeçtiği kesinleşti. Prens Harry hafta başında İngiltere’ye iniş yaptığında, Meghan ve çocuklarının Avrupa’da gizli bir lokasyonda beklediği, güvenlik durumunun netleşmesinin ardından seyahat planının son halini aldığı öğrenildi. Harry’nin bu ziyaret sırasında çocuklarını ilk kez annesi Prenses Diana’nın Althorp’taki mezarına götürmeyi planladığı da gelen iddialar arasında.

KRAL CHARLES İLE BÜYÜK BULUŞMA GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Archie ve Lilibet’in İngiltere’ye gelişi, Londra kulislerini de hareketlendirdi. Kral Charles, torunlarını en son 2022 yılındaki Kraliçe II. Elizabeth’in Platin Jübilesi'nde görmüştü. Meghan Markle ise en son o yılın Eylül ayında Kraliçe’nin cenaze törenine katılmış ve bir daha ülkeye dönmemişti. Son iki buçuk yılda babası Kral Charles'ı sadece iki kez görebilen Prens Harry'nin, bu seyahatle birlikte çocuklarını dedeleriyle buluşturup buluşturmayacağı büyük merak konusu.

Öte yandan, saray arkasında ciddi bir konaklama ve güvenlik krizi yaşandığı ortaya çıktı. Kral Charles’ın, oğluna ve ailesine yüksek güvenlikli Buckingham Sarayı’nda kalmaları için yer teklif ettiği, ancak Harry’nin bu teklife zamanında yanıt vermemesi ve konaklama alanını "uygunsuz" bulduğunu beyan etmesi üzerine davetin saray tarafından geri çekildiği öğrenildi. Kraliyet kaynakları, Prens Harry ve ailesinin sürekli değişen planları karşısında saray çalışanlarının oldukça "bıkkın ve temkinli" olduğunu belirtiyor.

PRENS HARRY'YE MAHKEMEDEN BÜYÜK DARBE

Bu aile içi hareketlilik, Prens Harry’nin İngiliz Yüksek Mahkemesi’nden aldığı ağır bir yenilginin hemen ardından geldi. Aralarında Sir Elton John ve Elizabeth Hurley gibi ünlü isimlerin de bulunduğu bir grupla birlikte Associated Newspapers Ltd. şirketine karşı "yasadışı bilgi toplama ve telefon dinleme" iddialarıyla dava açan Prens Harry, adeta hüsrana uğradı. Yüksek Mahkeme Hakimi Bay Nicklin, davacıların öne sürdüğü 97 iddianın tamamını reddederek şikayete konu olan 55 haberin tamamen yasal yollardan elde edildiğine hükmetti. Basın özgürlüğü adına büyük bir zafer olarak nitelendirilen bu kararın ardından Prens Harry, mahkemeyi sert bir dille eleştirerek kararı "tam bir aklama ve fiyasko" olarak nitelendirdi. Ağır mahkeme yenilgisinin ardından moralsiz olduğu gözlenen Harry, Londra'daki Invictus Games Vakfı toplantılarına katılırken, hemen yarım mil ötesinde babası Kral Charles da İngiliz Ulaşım Polisi'nin yeni merkez binasının açılışındaydı.

Kaynak: Haberler.com