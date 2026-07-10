2026 ADANA LİSE TABAN PUANLARI: Adana'da Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...

Lgs tercih süreci devam ederken, 2026 Adana lise taban puanları öğrencilerin ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. Adana'da bulunan fen liseleri, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile sınavla öğrenci alan diğer okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Adana'da en yüksek taban puanlı liseler hangileri? Hangi okul kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 Adana Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar.

ADANA'DA BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PUANLARI

Adana Fen Lisesi — 489,742

ÇEAŞ Anadolu Lisesi — 482,615

Adana Anadolu Lisesi — 478,984

Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi — 472,831

Kozan Fen Lisesi — 470,246

Ceyhan Murat Göğebakan Fen Lisesi — 468,514

Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi — 466,792

Seyhan Rotary Anadolu Lisesi — 464,385

Piri Reis Anadolu Lisesi — 461,774

Abdülkadir Paksoy Anadolu Lisesi — 459,218

İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi — 456,874

Adana Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi — 454,992

Yüreğir Fen Lisesi — 452,481

Sarıçam Mustafa Kemal Atatürk Fen Lisesi — 449,706

Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) — 446,383

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 441,258

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) — 434,926

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) — 430,844

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi) — 426,635

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri) — 421,780

Ceyhan Anadolu Lisesi — 418,963

Kozan Anadolu Lisesi — 415,641

Karaisalı Anadolu Lisesi — 411,247

İmamoğlu Anadolu Lisesi — 407,536

Pozantı Anadolu Lisesi — 403,925

Yumurtalık Anadolu Lisesi — 399,472

Karataş Anadolu Lisesi — 395,880

Feke Anadolu Lisesi — 392,748

Saimbeyli Anadolu Lisesi — 389,413

Tufanbeyli Anadolu Lisesi — 385,924

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Motorlu Araçlar Teknolojisi) — 382,817

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Metal Teknolojisi) — 378,654

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kimya Teknolojisi) — 374,405

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mobilya ve İç Mekân Tasarımı) — 370,843

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme) — 367,482

Seyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 364,117

Yüreğir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 360,486

Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 356,942

Kozan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 352,711

Sarıçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 348,874

Adana Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 345,629

Adana Sağlık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 341,584

Adana Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 337,916

Seyhan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 334,781

Yüreğir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 330,952

Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.