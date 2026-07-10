2026 ADANA LİSE TABAN PUANLARI: Adana'da Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
2026 Adana lise taban puanları, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Adana'da eğitim veren Anadolu liseleri, fen liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimleri, tercih döneminin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Adana'da Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
Lgs tercih süreci devam ederken, 2026 Adana lise taban puanları öğrencilerin ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. Adana'da bulunan fen liseleri, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile sınavla öğrenci alan diğer okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Adana'da en yüksek taban puanlı liseler hangileri? Hangi okul kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 Adana Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar.
ADANA'DA BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PUANLARI
- Adana Fen Lisesi — 489,742
- ÇEAŞ Anadolu Lisesi — 482,615
- Adana Anadolu Lisesi — 478,984
- Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi — 472,831
- Kozan Fen Lisesi — 470,246
- Ceyhan Murat Göğebakan Fen Lisesi — 468,514
- Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi — 466,792
- Seyhan Rotary Anadolu Lisesi — 464,385
- Piri Reis Anadolu Lisesi — 461,774
- Abdülkadir Paksoy Anadolu Lisesi — 459,218
- İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi — 456,874
- Adana Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi — 454,992
- Yüreğir Fen Lisesi — 452,481
- Sarıçam Mustafa Kemal Atatürk Fen Lisesi — 449,706
- Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) — 446,383
- Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 441,258
- Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) — 434,926
- Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) — 430,844
- Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi) — 426,635
- Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri) — 421,780
- Ceyhan Anadolu Lisesi — 418,963
- Kozan Anadolu Lisesi — 415,641
- Karaisalı Anadolu Lisesi — 411,247
- İmamoğlu Anadolu Lisesi — 407,536
- Pozantı Anadolu Lisesi — 403,925
- Yumurtalık Anadolu Lisesi — 399,472
- Karataş Anadolu Lisesi — 395,880
- Feke Anadolu Lisesi — 392,748
- Saimbeyli Anadolu Lisesi — 389,413
- Tufanbeyli Anadolu Lisesi — 385,924
- Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Motorlu Araçlar Teknolojisi) — 382,817
- Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Metal Teknolojisi) — 378,654
- Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kimya Teknolojisi) — 374,405
- Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mobilya ve İç Mekân Tasarımı) — 370,843
- Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme) — 367,482
- Seyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 364,117
- Yüreğir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 360,486
- Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 356,942
- Kozan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 352,711
- Sarıçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 348,874
- Adana Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 345,629
- Adana Sağlık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 341,584
- Adana Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 337,916
- Seyhan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 334,781
- Yüreğir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 330,952
Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.