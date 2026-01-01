2 Ocak Cuma Ankara Hava Durumu! (1 Haftalık) Yarın Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı?

15 günlük ve 30 günlük 1 haftalık Ankara hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, Ankara'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, kar yağışı var mı merak ediliyor. Ankara'da yarın kar yağışı bekleniyor mu araştırılıyor. İşte Ankara saatlik hava durumu haberimizde...

ANKARA HAVA DURUMU 2 OCAK

MGM verilerine göre Ankara'da hava hafta boyunca oldukça soğuk seyredecek. 02 Ocak Cuma günü en düşük sıcaklık -12°C, en yüksek sıcaklık -2°C civarında olacak. 03 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar biraz yükselerek -10 / 4°C aralığına çıkarken, 04 Ocak Pazar gününden itibaren gündüz sıcaklıkları artış göstererek 7–9°C seviyelerine ulaşacak. Buna karşın gece ve sabah saatlerinde don riski devam ediyor. Nem oranı genel olarak orta–yüksek seviyelerde (%48–91) seyrederken, rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette, ortalama 4–6 km/sa hızlarında esecek. Hafta genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük Ankara hava tahmin raporu şu şekildedir:

2 OCAK CUMA ANKARA HAVA DURUMU

Saatlik tahmine bakıldığında, özellikle gece ve sabah erken saatlerde sis ve ayaz etkili olacak. Perşembe akşamından Cuma sabahına kadar sıcaklıklar -9 ile -12°C arasında değişirken hissedilen sıcaklık da benzer seviyelerde olacak. Cuma günü öğle saatlerinden sonra sıcaklık -2 / -3°C civarına yükselse de akşam saatlerinde yeniden -6 ila -8°C seviyelerine düşüyor. Nem oranı gece saatlerinde %70–80'e kadar çıkarken, rüzgâr genellikle zayıf; ancak zaman zaman maksimum 15–20 km/sa, yer yer 30 km/sa üzeri hamleler görülebiliyor. Bu nedenle buzlanma ve sis nedeniyle özellikle gece ve sabah saatlerinde dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat Ankara'dahava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu: