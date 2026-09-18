19 Eylül 2026 İstanbul HAVA DURUMU! Yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?

İstanbul'da bugün hava kaç derece? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul için 5 günlük ve saatlik hava durumu tahmin raporu açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu bugün ve yarın nasıl olacak, bulutlu mu, güneşli mi, yağmurlu mu merak ediliyor. Hafta sonu boyunca parçalı bulutlu ve ılıman geçmesi beklenen havanın, Salı gününden itibaren sağanak yağış ve gök gürültülü sağanaklarla birlikte önemli ölçüde soğuyacağı öngörülüyor. İstanbul'da yağış ne zaman başlayacak, sıcaklıklar ne kadar düşecek merak ediliyor. İşte İstanbul saatlik ve 5 günlük hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 19 EYLÜL

İstanbul için önümüzdeki beş gün genel olarak parçalı bulutlu bir seyir izleyecek. Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri sıcaklıklar 18-26°C bandında seyrederken, nem oranı özellikle Cumartesi günü %84'e kadar çıkarak hissedilir bir nem yüküne işaret ediyor. Salı günü itibarıyla havada belirgin bir değişim bekleniyor: sağanak yağış ve gök gürültülü sağanaklarla birlikte sıcaklıklar 19-23°C'ye geriliyor, Çarşamba günü ise en düşük değerlere ulaşarak 14-20°C aralığına düşüyor ve yağışlı hava devam ediyor. Rüzgar genel olarak kuzeydoğu yönlü eserken, hızı 12-20 km/sa arasında değişiyor. Geçmiş yıllar (1991-2020) ortalamalarına bakıldığında bu hafta sonu sıcaklıkların mevsim normallerine yakın, hatta Çarşamba günü ortalamanın biraz altında seyredeceği görülüyor.

Cumartesi gününe saatlik bazda bakıldığında, gece saatlerinde 18-19°C civarında seyreden sıcaklık, gün içinde kademeli olarak yükseliyor ve öğle-öğleden sonra saatlerinde (12.00-15.00) 26°C ile günün zirvesine ulaşıyor. Bu saatlerde nem oranı %49'a kadar düşerken, rüzgar hızı da artarak 12.00-18.00 arası 16-17 km/sa ortalamaya, maksimumda ise 38 km/sa'ya kadar çıkabiliyor; bu nedenle öğleden sonra rüzgarın hissedilir şekilde kuvvetleneceği söylenebilir. Akşam saatlerine doğru sıcaklık tekrar 20-21°C seviyelerine geriliyor ve nem oranı yeniden yükseliyor. Genel olarak Cumartesi günü açık ve ılık geçecek, gün boyunca hava parçalı bulutlu kalacak.

MGM tarafından tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin tablosu şöyledir:

19 EYLÜL İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu: