18 Eylül Cuma 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi

18 Eylül Cuma 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 18 Eylül Cuma 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Eylül 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 18 Eylül 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?
18 Eylül Cuma 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Eylül 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 18 Eylül 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11799)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Kapsamında Yolcu Taşımacılığı Hizmeti Verilecek Demiryolu Hatlarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11800)
–– Burdur İlinde Bulunan İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11801)
–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11802)
–– Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmis (Akça) Köyü Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, İluh Deresi By-Pass Hattı ile Çay Deresi Deplase Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Batman İl Özel İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11803)
–– 154 kV G24-Van GES TM-Özalp TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11804)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 11805, 11806, 11807)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/314, 315, 316, 317, 318, 319)
YÖNETMELİKLER
–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Sivil Havacılık Emniyet Olayları Yönetmeliği (SHY-OLAY)
–– Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2026 Tarihli ve E: 2026/41, K: 2026/107 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2026 Tarihli ve E: 2025/247, K: 2026/147 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2026 Tarihli ve E: 2026/71, K: 2026/148 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Detaylar:
Yeni atanan il emniyet müdürleri
Karara göre, mevcut il emniyet müdürlüğü görevlerinden başka illere naklen atananlar şöyle:
İbrahim Kaba (Batman İl Emniyet Müdürü) Zonguldak İl Emniyet Müdürü
Barış Erkol (Bayburt İl Emniyet Müdürü) Çorum İl Emniyet Müdürü
Beyti Kalaycı (Bingöl İl Emniyet Müdürü) Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü
Aytekin Canitez (Çankırı İl Emniyet Müdürü) Van İl Emniyet Müdürü
Celal Özcan (Gaziantep İl Emniyet Müdürü) Kocaeli İl Emniyet Müdürü
İsmail Karasakal (Gümüşhane İl Emniyet Müdürü) Rize İl Emniyet Müdürü
Faruk Karaduman (Kocaeli İl Emniyet Müdürü) Aydın İl Emniyet Müdürü
Osman Elbir (Kütahya İl Emniyet Müdürü) Çankırı İl Emniyet Müdürü
Recep Tecimer (Mardin İl Emniyet Müdürü) Sinop İl Emniyet Müdürü
Serkan Karaman (Nevşehir İl Emniyet Müdürü) Balıkesir İl Emniyet Müdürü
Ahmet Arıbaş (Samsun İl Emniyet Müdürü) İzmir İl Emniyet Müdürü
Faruk Aydın (Tokat İl Emniyet Müdürü) Samsun İl Emniyet Müdürü
Murat Mutlu (Van İl Emniyet Müdürü) Diyarbakır İl Emniyet Müdürü
Sinan Ergen (Zonguldak İl Emniyet Müdürü) Kayseri İl Emniyet Müdürü
Merkez birimlerden il emniyet müdürlüğüne atananlar:
Serdar Büyükleblebici (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı) Gaziantep İl Emniyet Müdürü
Ali Süllü (Personel Başkanı) Denizli İl Emniyet Müdürü
Gökhan Demirtola (Dış İlişkiler Daire Başkanı) Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü
Yusuf Topcan (Terörle Mücadele Daire Başkanı) Yalova İl Emniyet Müdürü
Polis başmüfettişliğinden il emniyet müdürlüğüne atananlar ise şöyle:
Ali Erkan Aktaşgül Amasya İl Emniyet Müdürü
Bülent Gürcan Bartın İl Emniyet Müdürü
Yusuf Fatih Atay Batman İl Emniyet Müdürü
Ayhan Karaduman Bayburt İl Emniyet Müdürü
Mehmet Darendeli Bingöl İl Emniyet Müdürü
Hikmet Ataman Bitlis İl Emniyet Müdürü
Gökhan Dedebağı Burdur İl Emniyet Müdürü
Esat Feryadi Doköz Erzincan İl Emniyet Müdürü
Mahmut Ay Erzurum İl Emniyet Müdürü
Mehmet Yüksel Gümüşhane İl Emniyet Müdürü
Nihat Özen Hatay İl Emniyet Müdürü
Eraslan Er Iğdır İl Emniyet Müdürü
Osman Tınmazol Karabük İl Emniyet Müdürü
Mustafa Çakır Kırklareli İl Emniyet Müdürü
Arslan Bağrıaçık Kilis İl Emniyet Müdürü
Arif Hakan Tandoğan Kütahya İl Emniyet Müdürü
Mustafa Varol Mardin İl Emniyet Müdürü
Cemal Dalman Muş İl Emniyet Müdürü
Sinan Dallı Nevşehir İl Emniyet Müdürü
Yavuz Doğan Şırnak İl Emniyet Müdürü
Kenan Şengül Tokat İl Emniyet Müdürü
Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınan il emniyet müdürleri
Kararla, 25 il emniyet müdürü görevinden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Görevden alınan il emniyet müdürleri ve illeri şöyle:
Mahmut Çorumlu (Emniyet Genel Müdür Yardımcısı), Ahmet Birtan Erol (Afyonkarahisar), Ayhan Saraç (Amasya), Armağan Adnan Erdoğan (Aydın), Şükrü Yaman (Balıkesir), Hüseyin Adatepe (Bartın), Koray Şensoy (Bitlis), Ahmet Kurt (Burdur), Arif Pehlivan (Çorum), Yavuz Sağdıç (Denizli), Nurettin Gökduman (Diyarbakır), Zafer Baybaba (Erzincan), Rüştü Yılmaz (Hatay), Niyazi Turgay (Iğdır), Celal Sel (İzmir), Hasan Yiğit (Kahramanmaraş), Ahmet Canver (Karabük), Atanur Aydın (Kayseri), Sinan Çamuroğlu (Kırklareli), Aykut Korkmaz (Kilis), Melih Kuzudişli (Muş), Murat Türesin (Rize), Sibel Kılıçoğlu (Sinop), Volkan Sazak (Şırnak) ve Yılmaz Delen (Yalova).