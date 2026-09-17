Kante'ye Fransa'dan kötü haber

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Fenerbahçe forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu N'Golo Kante için Fransa Milli Takımı cephesinden dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMAYACAK

Yıldız futbolcunun, Fransa'nın önümüzdeki maçlar için açıklayacağı aday kadroya davet edilmeyeceği öne sürüldü. Fransız basınından RMC Sport’un haberine göre; Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak kritik karşılaşmaların kadrosunu cuma günü kamuoyuna duyuracak. Ancak 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu Kante'nin açıklanacak listede yer bulmasının beklenmediği ifade edildi. Bugüne kadar milli takım ile 69 resmi maça çıkan Kante, bu müsabakalarda ülkesine 2 gollük katkı sağladı.

TÜRKİYE'YE RAKİP OLACAKLAR

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden Fransa Milli Takımı, grupta A Milli Futbol Takımımız ile karşı karşıya gelecek. Fransızlar, Türkiye mücadelesinin ardından Belçika ve İtalya ile zorlu maçlara çıkacak.