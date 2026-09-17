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Okan Buruk son kararını verdi! Yıldız oyuncu, Trabzonspor maçında yedek kulübesinde

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Okan Buruk son kararını verdi! Yıldız oyuncu, Trabzonspor maçında yedek kulübesinde
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Galatasaray'da yeni transferlerin ardından forma süresi azalan Leroy Sane'nin Trabzonspor deplasmanında da yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Galatasaray'da Trabzonspor mücadelesinin hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Okan Buruk ilk 11'ini netleştirmeye başladı.

SANE YİNE YEDEK KULÜBESİNDE

Okan Buruk'un planlamasına göre yeni transferlerin ardından forma şansı azalan Leroy Sane, Trabzonspor deplasmanında da yedek kulübesinde yer alacak gibi görünüyor. Galatasaray’ın Alman yıldızı, kadroya katılan yeni isimlerle birlikte sahada daha az süre bulmaya başladı. 

OYUNA SONRADAN GİRECEK

Teknik heyetin tercihi doğrultusunda Sane’nin, Trabzonspor karşısında yine ikinci yarıda oyuna girerek takıma katkı sağlaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda 6 maçta 284 dakika süre alan Sane, henüz gol ya da asist katkısında bulunamadı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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