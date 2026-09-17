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Aksaray'da bayan kuaförü şiddetli rüzgarda savrulan şemsiyeyle sürüklendi

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Aksaray'da bayan kuaförü şiddetli rüzgarda savrulan şemsiyeyle sürüklendi
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Aksaray'da bayan kuaförü çalışanının şiddetli rüzgarda şemsiyeyle sürüklenmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'da bayan kuaförü çalışanının şiddetli rüzgarda şemsiyeyle sürüklenmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tacin Mahallesi'nde bir bayan kuaföründe çalışan 19 yaşındaki Aysima Yeşilöz, rüzgarın şiddetlendiğini görünce iş yeri önündeki şemsiyeyi kapatmak istedi.

Etkisini artıran rüzgar, şemsiyeyi kapatmakta zorlanan Yeşilöz'ü bir sağa bir sola sürükledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeşilöz, AA muhabirine, dün iş arkadaşıyla iş yerinin önünde oturdukları sırada aniden şiddetli rüzgar çıktığını söyledi.

Hızlıca kalkarak şemsiyeyi kapatmak istediğini belirten Yeşilöz. "İlk başta şemsiyeyi altındaki yerden çıkartmaya çalıştım. Biraz uğraştım ama sonunda zorla çıkardım. Rüzgar beni bir o tarafa bir bu tarafa savurdu. Kapatmak istedim ancak bir türlü kapatamadım. En sonunda ayağımla basarak kapattım. Sonra güvenlik kamera kayıtlarına baktık. Komik bir görüntü olunca sonra sosyal medyamıza koyduk." diye konuştu.

Kaynak: AA
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