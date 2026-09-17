18 Eylül 2026 İstanbul HAVA DURUMU! MGM'den son dakika 5 günlük tahmin raporu

İstanbul'da bugün hava kaç derece? MGM tarafından 5 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 18-21 Eylül tarihleri arasında parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak, sıcaklıklar 17-26°C arasında seyredecek. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. 22 Eylül Salı günü İstanbul'a sağanak yağış ve gök gürültülü fırtına geliyor. İstanbul'da yağış ne zaman başlayacak, hafta sonu hava nasıl olacak araştırılıyor. İşte İstanbul 5 günlük ve saatlik hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 18 EYLÜL

İstanbul için önümüzdeki günlerde büyük ölçüde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Cuma günü sıcaklıklar 18-26°C arasında seyredecek ve nem oranı %50-81 bandında olacak; rüzgar kuzeydoğu yönünden 18 km/sa hızla esecek. Cumartesi günü benzer sıcaklıklar (17-26°C) beklenirken bulutluluk artacak ve nem %85'e kadar yükselecek. Pazar ve Pazartesi günleri de 17-18°C ile 26°C arasında değişen sıcaklıklarla istikrarlı bir seyir izlenecek, ancak Salı günü bir kırılma yaşanacak: sıcaklıklar 17-24°C'ye gerileyecek, nem %91'e çıkacak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Tüm hafta boyunca mevsim normallerine (1991-2020 ortalaması 17-26°C civarı) yakın, dengeli bir seyir söz konusu; sadece hafta sonuna doğru nem artışı ve Salı günkü yağış dikkat çekiyor.

Cuma günü saatlik tahminlere bakıldığında, gece saatlerinde (21.00-06.00 arası) sıcaklıklar 18-22°C arasında, hava bulutlu ve nem oldukça yüksek (%79-81) olacak. Sabah saatlerinden itibaren (06.00-09.00) hava açılmaya başlayacak, öğle saatlerine doğru (09.00-15.00) sıcaklık 24-26°C'ye yükselecek, nem %51-55'e düşecek ve güneşli-parçalı bulutlu bir görünüm hakim olacak; bu saatlerde rüzgar hızı da 17-18 km/sa'ya (maksimum 34-37 km/sa) çıkarak günün en rüzgarlı dönemi olacak. Akşam ve gece saatlerine doğru (18.00-24.00) sıcaklıklar kademeli olarak 21-23°C'ye düşecek, nem yeniden %69-74 seviyelerine yükselecek ve rüzgar hafifleyecek. Genel olarak günün en sıcak ve en kuru saatleri öğleden sonra (12.00-15.00) yaşanacak.

MGM tarafından tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin tablosu şöyledir:

18 EYLÜL İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu: