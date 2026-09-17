17 Eylül Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar li

17 Eylül Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 17 Eylül 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 17 Eylül 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karaman, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon ve Uşak İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11787) –– Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Kurulması, Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılması, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Afet Araştırma Enstitüsü Kurulması, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Diş Hekimliği Fakültesinin Adının Nezahat Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11788) –– Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Tarafından İstanbul İlinde Bağlı Büro Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11789) –– Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11790) HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 16/09/2026 Tarihli ve 1050 Sayılı Kararı –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 16/09/2026 Tarihli ve 1152 Sayılı Kararı YÖNETMELİKLER –– Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği –– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 4/6/2026 Tarihli ve E: 2025/212, K: 2026/127 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2026 Tarihli ve E: 2026/72, K: 2026/143 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2025 Tarihli ve 2016/1845 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 19/2/2026 Tarihli ve 2021/9171 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 20/5/2026 Tarihli ve 2022/49505 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 20/5/2026 Tarihli ve 2022/56875 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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