16 AĞUSTOS PAZAR MAÇ PROGRAMI: Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Futbolda pazar günü heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig’in yanı sıra 1. Lig, La Liga ve Eredivisie’de birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. İşte günün maç programı ve başlama saatleri. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Ağustos maç programı haberimizde.
Futbolda pazar günü heyecanı birbirinden önemli karşılaşmalarla devam ediyor. Türkiye’nin yanı sıra İspanya ve Hollanda liglerinde de futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar...
SÜPER LİG’DE BUGÜN 3 MAÇ VAR
Trendyol Süper Lig’de günün ilk karşılaşmasında İstanbul Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.00’da başlayacak.
Akşam seansında ise saat 21.30’da Amedspor-Erzurumspor FK ve Beşiktaş-Eyüpspor maçları oynanacak.
Günün Süper Lig programı:
19.00: İstanbul Başakşehir - Kocaelispor
21.30: Amedspor - Erzurumspor FK
21.30: Beşiktaş - Eyüpspor
1. LİG’DE 4 KARŞILAŞMA OYNANACAK
Trendyol 1. Lig’de bugün dört mücadele futbolseverlerle buluşacak. Günün ilk maçları saat 19.00’da oynanırken, iki karşılaşma da 21.30’da başlayacak.
1. Lig’de günün programı:
19.00: Keçiörengücü - Siltaş Yapı Pendikspor
19.00: Zecorner Kayserispor - Özelsan Sivasspor
21.30: Mardin 1969 Spor - Hesap.com Antalyaspor
21.30: Muğlaspor - Bandırmaspor
LA LIGA’DA BUGÜNÜN MAÇLARI
İspanya La Liga’da pazar günü üç karşılaşma oynanacak. Racing Santander ile Villarreal arasındaki mücadele saat 18.00’de başlayacak.
Günün devamında Espanyol Barcelona-Levante ve Celta de Vigo-CA Osasuna maçları sahne alacak.
La Liga programı:
18.00: Racing Santander - Villarreal
20.00: Espanyol Barcelona - Levante
22.30: Celta de Vigo - CA Osasuna
EREDİVİSİE’DE AJAX VE FEYENOORD SAHADA
Hollanda Eredivisie’de ise dört maç futbolseverlerin karşısına çıkacak. ADO Den Haag ile FC Groningen günün ilk mücadelesinde karşılaşırken, Feyenoord ve FC Twente saat 15.30’da sahaya çıkacak.
Günün son maçında ise Ajax, SC Heerenveen’i konuk edecek.
Eredivisie maç programı:
13.15: ADO Den Haag - FC Groningen
15.30: Feyenoord - Go Ahead Eagles
15.30: FC Twente - PEC Zwolle
17.45: Ajax - SC Heerenveen
BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Eyüpspor karşılaşması saat 21.30’da başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk haftasında taraftarı önünde galibiyet alarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Aynı saatte oynanacak diğer Süper Lig karşılaşmasında ise Amedspor ile Erzurumspor FK mücadele edecek.