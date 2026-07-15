15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi, bugün toplu taşıma, metro, Marmaray ücretsiz mi?

Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde toplu taşıma kullanacak milyonlarca kişi, "15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi, bugün toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz ulaşım uygulamasının geçerli olup olmadığı araştırılırken, belediye otobüsleri, metro, tramvay, Marmaray, İZBAN ve diğer raylı sistemlerde uygulanacak kararlar gündemdeki yerini koruyor. İşte 15 Temmuz toplu taşıma düzenlemesine ilişkin son bilgiler.

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla toplu taşıma kullanacak milyonlarca vatandaş, "15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi?" ve "Otobüsler, metro, Marmaray, Başkentray ve İZBAN bugün ücretsiz mi?" sorularına yanıt arıyor. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulaması hayata geçirilirken, belediyelerin aldığı kararlar doğrultusunda şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde de ücretsiz seferler uygulanıyor. İşte 15 Temmuz 2026 ücretsiz toplu taşıma uygulamasına ilişkin detaylar...

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü belirlenen raylı sistem hatlarında yolculuklar ücretsiz gerçekleştirilecek. Uygulama yalnızca kararda açıkça belirtilen hatlarda geçerli olacak.

Bunun yanı sıra, bazı büyükşehir belediyeleri de aldıkları meclis kararları doğrultusunda vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak.

15 TEMMUZ'DA HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz boyunca ücretsiz hizmet verecek raylı sistem hatları şu şekilde:

• Başkentray

• Marmaray

• İZBAN

• Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

• Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

Öte yandan, Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı da açılışa özel uygulama kapsamında 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edecek.

İSTANBUL'DA OTOBÜS VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Bu kapsamda İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler ve şehir hatları seferlerinden İstanbulkart ile ücretsiz yararlanılabilecek.

ÜCRETSİZ ULAŞIM UYGULAMASI NE ZAMAN GEÇERLİ?

Ücretsiz toplu taşıma uygulaması, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü boyunca geçerli olacak. Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki ücretsiz ulaşım yalnızca Resmî Gazete'de belirtilen raylı sistem hatlarını kapsarken, belediyelerin ücretsiz ulaşım uygulamaları ise ilgili yerel yönetimlerin aldığı kararlar doğrultusunda uygulanacak. Vatandaşların bulundukları şehirdeki belediyenin duyurularını takip etmeleri tavsiye ediliyor.